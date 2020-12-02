Эксперт рассказал о более мощном оружии России, чем ядерные бомбы

Санкт-Петербург, 2 декабря. Приход к власти в соседних с Россией государствах, таких как Молдавия, прозападных лидеров, является реализацией стратегии англосаксов по медленному удушению своих конкурентов, заявил президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов в эфире медиацентра «Патриот». По мнению эксперта, Россия в состоянии избавиться от крепких объятий своих оппонентов, нужно только придумать, как ослабить их хватку.

«Нужно понимать, что политику Молдовы определяет не ее нынешний президент и даже не Румыния, а ее определяют на Западе. Румыния только участвует в операции, которую придумали еще в конце 19 века, в частности, адмирал Альфред Мэхэн, так называемой операции «Анаконда». Ее цель — сдавливать Россию», — заявил Ивашов.

По словам эксперта, англосаксы последовательно реализуют эту операцию на протяжении более 100 лет, и не собираются от нее отказываться.

«Чтобы владеть миром, нужно овладеть Хартлендом — Евразией, центром мира, а это Россия тогда была без Дальнего Востока, но потом включили и его. Овладев Хартлендом, есть потенциал овладеть Евразией, а тот, кто контролирует Евразию, имеет большие шансы владеть всем миром. Эта формула у них не меняется, осуществляются только разные варианты, как этого добиться», — отметил он.

Эксперт считает, что силовой ответ России на агрессивные действия оппонентов в существующих условиях не целесообразен.