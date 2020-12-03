Эрнст Романов назвал Бориса Плотникова чудо-человеком и близким другом

Народный артист РФ Эрнст Романов рассказал ФАН, что многие годы знал советского и российского актера Бориса Плотникова. По его словам, им довелось работать вместе и в театре, и в кино.

«Он был чудо-человеком, во-первых. Мы с ним делили один автобусик на съемках фильма и часто рассказывали друг другу о своем творческом житье-бытье, — поделился Романов воспоминаниями. — И особенно он покорял меня тем, что был великолепным слушателем».

Несмотря на разницу поколений, у актеров было много общего, включая малую родину — они оба родились в Свердловской области.

«Конечно, он был намного моложе меня. Он совершенно захватывающе слушал. А хорошим другом обычно считается тот, кто умеет слушать», — сказал Романов.

Романов и Плотников снимались вместе в фильме Дмитрия Месхиева «Гамбринус». В разговоре с корреспондентом ФАН артист вспомнил случай со съемок картины.

«У нас с ним завязались какие-то очень приятельские отношения на этом фильме. Однажды я что-то не сдержался и «понес» на режиссера, и вообще испортил всю атмосферу группе, реагируя, как мне казалось, на несправедливые замечания, — вспоминает Романов. — А я был после операции, нервный. Это было с моей стороны очень некрасиво. Борис в этот день не осудил, а поддержал своим молчаливым согласием с тем, что я прав».

Знаменитый советский и российский актер, народный артист РФ Борис Плотников ушел из жизни в среду, 2 декабря, в возрасте 71 года от осложнений, вызванных COVID-19. ФАН в специальном материале собрал топ-5 самых ярких ролей талантливого актера.