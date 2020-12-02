Террористы в Сирии обстреляли населенные пункты в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 2 декабря. Террористы запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1 более 30 раз за сутки открывали огонь по населенным пунктам Сирии в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

По данным ЦПВС, со стороны боевиков, подконтрольных Турции, за минувшие сутки не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

При этом в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций «Джебхат ан-Нусра». В частности, в провинции Идлиб фиксировали 20 обстрелов, в провинции Латакия — пять обстрелов, в Хаме — четыре обстрела, в Алеппо — два обстрела.

В Центре по примирению добавили, что в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в Алеппо, Хасаке, Ракке и Дейр-эз-Зоре. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

1 Организация запрещена на территории РФ.