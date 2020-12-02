Санкт-Петербург, 2 декабря. Почему лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич является психологическим преступником, и как к писательнице относятся жители Белоруссии, рассказал лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Алексиевич — это позор белорусского народа. По-другому я не могу к ней относиться, потому что она непорядочная и сексуально неудовлетворенная женщина. Она живет в некой личной морально этической среде, где непринципиально, каким образом прославляться. Неправда про войну — это самое большое преступление, потому что впоследствии формируются общие ложные представления», — заявил Клинцевич.

Лидер российского Союза ветеранов Афганистана объяснил, что «у каждого была своя война».

«Я — человек, который готовился к афганской войне и изучал язык для командования специальной группой, находившейся в тылу. Солдат, который находился во время войны на базе и просто нес караульную службу, может сильно отличаться от меня», — объяснил специалист.

Клинцевич также считает, что «в рамках сказок рождаются ложные истины», поэтому Алексиевич — психологический преступник, который сформировал абсолютно неправильное представление об этой войне. По словам лидера российского Союза ветеранов Афганистана, с содержанием «Цинковых мальчиков» не согласен ни один здравомыслящий человек. Эксперт подчеркнул, что граждане Белоруссии не уважают и не поддерживают писательницу.

В 1989 году Алексиевич издала роман «Цинковые мальчики» о войне СССР в Афганистане в 1979-1989 годах, из-за которого писательницу в 1992 году в Белоруссии судили «за клевету», обвинив в искажении и фальсификации рассказов «афганцев» и их матерей. В защиту автора поднялась общественность и западные деятели культуры. В итоге суд был приостановлен. В 2015 году писательница стала первым белорусским и шестым русскоязычным лауреатом Нобелевской премии по литературе.