Депутат Горелкин обвинил зарубежных цензоров Интернета в правовом нигилизме

Нужно прекратить ситуацию, при которой иностранные интернет-ресурсы блокируют российские СМИ, заявляя о приоритете собственных правил модерации над национальным законодательством. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по информполитике, один из авторов законопроекта против цензуры в Сети Антон Горелкин.

«Иностранные интернет-платформы в последний год превратились из модераторов в цензоров, и мы видим блокировки аккаунтов российских СМИ и политиков, предупреждающие пометки. Так они пытаются ограничить доступ к альтернативной точке зрения, к информации, и это недопустимая история, — заявил Горелкин. — Но как на это мы можем влиять, с учетом того, что у них нет официальных представительств в России?»

Кроме того, такие платформы ссылаются на приоритет правил модерации над национальным законодательством, добавил собеседник ФАН.

«Такая ситуация недопустима, если вы работаете на российском рынке», — подчеркнул парламентарий.

Горелкин уточнил, что сейчас некоторые иностранные платформы исповедуют по отношению к РФ правовой нигилизм, демонстративно нарушая наше законодательство. Для исправления этой ситуации, по словам депутата, нужно дать Роскомнадзору инструменты воздействия на нарушителей российского законодательства.

«Наша задача — обозначить крайнюю точку, до которой мы готовы дойти, если компания отказывается работать в России по российским законам, — отметил Антон Горелкин. — Сверхцель — заставить их открывать представительства, чтобы была русскоязычная группа поддержки или модерации. Сейчас же их как бы нет, эти компании существуют только для зарабатывания средств».

Соответствующий законопроект был внесен 19 ноября в Госдуму группой депутатов и одним сенатором. Инициативой вводится статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Генеральный прокурор РФ и его заместители, по согласованию с МИД РФ, смогут присваивать такой статус владельцу информресурса, допускающего дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы: YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор может также получить право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.