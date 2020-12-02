Историки: Новый День победы в Азербайджане не умалит подвига ветеранов

Власти Азербайджана учредили в стране праздник в честь окончания войны в Нагорном Карабахе – День победы. Его будут отмечать 10 ноября. Эксперты объяснили ФАН, почему новый праздник не умалит значения для азербайджанцев Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Чтобы увековечить эту беспрецедентную победу, которая стала праздником силы нашего народа и нашей национальной гордости и имеет исключительное значение для престижа и будущего развития нашего государства», — говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Еще одной памятной датой станет 27 сентября, когда начались военные действия в Нагорном Карабахе. К этой дате приурочат День памяти погибших.

Доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов объяснил, почему решение азербайджанских властей учредить новый праздник не повлияет на отношение азербайджанцев к 9 Мая. По словам эксперта, День победы – не совсем правильный перевод праздника, который будет отмечаться 10 ноября.

«Это в русском переводе называется День победы, но это не совсем корректный перевод. Лучше это перевести как День славы. День Победы в Азербайджане остается 9 мая», — пояснил Ниязов.

Историк подчеркнул, что война в Карабахе стала для азербайджанцев отечественной. Тем не менее республика всегда с почтением и трепетом относилась ко Дню Победы 9 мая.

«Азербайджан никогда, ни на йоту не отказывался от празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В свое время Азербайджан был страной, где были самые большие выплаты ветеранам войны, самые высокие на постсоветском пространстве. Ветераны находятся в центре внимания государства. На территории Азербайджана везде стоят памятники героям Великой Отечественной войны, за исключением тех территории, который были под оккупацией. Ни разу, никогда Азербайджан не отказывался от советского наследия, от своего участие в Великой Отечественной войне», — отметил эксперт.

По словам эксперта, в Азербайджане много говорят о роли Баку в Великой Отечественной войне: Баку обеспечивал нефтепродуктами Красную Армию на 85%. Победа в Карабахе – это новый день и новый праздник, добавил Ниязов.

«Этот праздник будут отмечать очень широко и очень долго. Обе войны в Карабахе разворачивались на глазах еще молодого поколения, поэтому эта победа имеет огромное значение для молодых граждан страны», — отметил собеседник ФАН.

Ниязов объяснил, что для молодого поколения связь с ветеранами, с поколением войны, не сильная. Молодые люди знают о войне только из художественных фильмов, но последнее время их качество неоднозначное - есть спорные картины. Для молодого поколения азербайджанцев, как и россиян, Великая Отечественная война – это больше история, как если бы отмечали день победы в войне с Наполеоном, считает собеседник ФАН.

«Победа в Великой Отечественной войне воспринимается ими не как собственное мироощущение, а как история – гордимся, но прямой душевной связи нет. А эта победа была у них глазах, эта победа будет для них важна. И народ Азербайджана будет отмечать эту победу еще очень долгие годы. Качество исторического восприятия пройдет еще не скоро», — заключил эксперт.

Главный научный сотрудник Южного научного центра РАН, историк Евгений Кринко считает, что День Победы в Великой Отечественной войне не потеряет актуальность для Азербайджана.

«Для Азербайджана эта война в Карабахе завершилась победой, в отличие от событий начала 1990-х годов. Победа в Великой Отечественной войне – это победа, одержанная всеми народами Советского Союза: и азербайджанцы, и армяне принимали в ней активное участие. И День Победы в Великой Отечественной войне в Азербайджане тоже сохраняется. Однако войны 1990-х – 2000-х годов стали тоже называться отечественными в разных странах», — объяснил историк.

Кринко обратил внимание на то, что победа в Карабахе сейчас вызвала в Азербайджане эйфорию. Но насколько эта эйфория в дальнейшем будет сохраняться в общественном сознании азербайджанцев, зависит от разных факторов.

«Насколько День Победы в Карабахской войне значимым праздником для Азербайджана, пока трудно сказать, но если государственные органы, образовательные учреждения, СМИ, музеи и другие институты памяти будут пропагандировать этот день, то, скорее всего, он займет важное место в общественном сознании и исторической памяти азербайджанцев», — добавил Кринко.

Историк отметил, что введение данного праздника, как и любого другого – безусловно, право Азербайджана. Однако это в любом случае не будет способствовать улучшению отношений между армянами и азербайджанцами.

«Победа всегда одержана над противником, над врагом. Праздник Победы призван прославлять героев-победителей и напоминать проигравшим об их поражении. Введение подобного государственного праздника станет еще одним кирпичом в стене, разделяющей Азербайджан и Армению, давая повод для гордости одним и траура другим», — подытожил Кринко.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Более месяца в зоне конфликта велись ожесточенные бои. Президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября. Армения вывела войска из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов и отдала их под контроль Азербайджана. Также на территорию Карабаха были введены миротворцы из России.