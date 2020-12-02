Пушков отметил прямое действие законопроекта об иностранной цензуре в Сети



Законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ направлен на то, чтобы побудить зарубежные сетевые компании выполнять законодательство РФ. Об этом ФАН сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, автор проекта Алексей Пушков.

«В законопроекте о санкциях за цензуру российских СМИ не было цели блокировки зарубежных ресурсов. Когда говорят, что это закон о блокировке, то это некоторое смещение акцента. На самом деле это закон, который должен побудить зарубежные сетевые компании выполнять российское законодательство о свободном доступе к информации», — пояснил он.

Блокировка — это крайняя мера, подчеркнул Пушков.

«Мы делаем ставку на то, чтобы наше законодательство было достаточно действенным для Google и других компаний, чтобы они не занимались цензурой российских СМИ», — добавил собеседник ФАН.

Парламентарий убежден, что практика блокирования российских интернет-ресурсов превратилась в систему. В этом замечен Google и Facebook, а Twitter занимается маркировкой, что тоже является формой дискриминацией.

«Только с начала этого года зафиксировано 24 эпизода блокировок российских интернет-ресурсов. Поэтому и возникла необходимость разработки соответствующего законодательного инструментария, который будет поменять российский регулятор — Роскомнадзор», — добавил Алексей Пушков.

Он пояснил, что прежние инструменты воздействия страдали отсутствием оперативности. Единственное, что мог сделать Роскомнадзор, — это обратиться в суд, чтобы выписать штраф. По словам сенатора, теперь РКН не должен идти в суд, а сможет, например, замедлять трафик того или иного ресурса, что снизит его привлекательность для пользователей.

«Наш законопроект — это инструментарий прямого воздействия, когда не нужно обращаться в суд, а достаточно по согласованию с МИД обратиться в федеральную прокуратуру, и она будет выбирать меру воздействия на компанию», — сказал сенатор.

Соответствующий законопроект был внесен 19 ноября в Госдуму группой депутатов и одним сенатором. Как уточнил ФАН один из авторов документа Сергей Боярский, решения о санкциях в отношении иностранных площадок за блокировку российских СМИ необходимы, чтобы защищать свободу слова и обеспечить доступ к информации гражданам России.