Патриотический сбор против власти и коррупции прошел в Ереване

Национал-патриоты Армении провели антиправительственную акцию в центре Еревана. Данное мероприятие состоялось именно в тот день, когда руководство страны внесло изменения в решение о военном положении в стране. Помимо прочего, был снят запрет на проведение митингов.

Прошедшая 2 декабря акция началась с собрания, на котором произошел обмен мнениями о ситуации в стране. Специальный корреспондент ФАН поговорил с протестующими о том, что вывело их на улицы и чего они хотят добиться.

«Сегодня собрались национально-патриотические силы. Еще 20 дней назад мы впервые собрались в городе Гюмри для того, чтобы консолидировать всех национал-патриотов Армении для решения неотложных вопросов: вопросов безопасности, вопросов смены власти, вопросов политического вакуума, который образовался», — рассказал Граир Костанян, член-учредитель национально-патриотического сотрудничества «Айк».

Примечательно, что пришедшие на центральную площадь люди отказались называть свой сбор митингом, поскольку главной целью являются не просто протесты, а обсуждение актуальных проблем государства.

«Это, кстати, не митинг — мы назвали его патриотическим сбором для обсуждения насущных проблем. Ну, и [для обсуждения того] как будем выходить из этой обстановки, в которой мы оказались благодаря зарубежной агентуре, которая предала национальные интересы», — подчеркнул Костанян.

Что касается претензий к властям, националисты выразили сомнение в том, что премьер-министр Никол Пашинян вообще ассоциируется с армянским народом.

«Говорить, что они предатели, для меня смешно. Потому что люди, которые не идентифицируют себя с армянским народом, с армянской нацией, они не могут быть и предателями. Соответственно, они не предатели — они сделали то, что должны были сделать, то, для чего они были приведены к власти», — заявил собеседник издания.

Митингующие отмечают, что причиной их озабоченности стала не столько ситуация в Нагорном Карабахе, сколько проблемы, проявившиеся во время этого конфликта. Самой главной болевой точкой стало вмешательство Турции.

«Сегодня здесь на площади собрались представители армянской нации, которые озабочены происходящим на сегодняшний день. Происходящим, как в Арцахе, так в самой Армении. В чем проблема, в чем основной вопрос? Основной вопрос и основная угроза, которая не за горами — это экспансивные и необоснованные территориальные претензии Турции. Мы в основном озабочены протурецкой экспансией на территории Закавказья, которой не было 300 лет», — сказал активист Левон Овсепян.

При этом представители оппозиции положительно отозвались об участии России в урегулировании конфликта в Карабахе. В то время как Турция через Азербайджан давит на Армению, ее захватнические намерения вновь остановила именно Москва.

Между тем, протестующие указали на деятельность в стране иностранных агентов — спонсируемых из-за рубежа организаций. Участники сбора, требующие отставки коррумпированного правительства, намерены первым делом устранить все учреждения такого рода.

В связи с этим особую обеспокоенность национал-патриотов вызвала деятельность Джорджа Сороса, которого они подозревают в причастности к дестабилизации в стране и фактическом участии в теневом управлении страной. Об этом корреспонденту ФАН рассказал член-учредитель национально-патриотического сотрудничества «Айк» Эдгар Макарян.

Завершился патриотический сбор шествием с требованием отставки Пашиняна. Оппозиция пообещала, что уже 3 декабря представит своего кандидата в премьер-министры.