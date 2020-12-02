Журналисты ЦАР подвели итоги борьбы Туадера за безопасность в стране

Банги, 2 декабря. Центральноафриканское информационное издание Bangui 24 News оценило достижения президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера в области обороны и безопасности за время первого срока его правления.

1 декабря в ЦАР прошел грандиозный праздник по случаю Дня провозглашения Республики. Он стал для центральноафриканцев своего рода поводом, чтобы вспомнить, как изменилась их жизнь за последнее время, и окинуть взглядом работу, проведенную главой государства за четыре года в деле установления мира и безопасности на территории страны.

Этот сектор государственного управления пришел в полный упадок к моменту свержения экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. Временно исполнявшая обязанности главы Катрин Самба-Панза не смогла добиться мира и порядка. За время ее руководства лишь увеличился контингент ООН, дислоцированный в Республике.

Туадера от предшественников досталось тяжелое наследство. В связи с чем, едва вступив в должность, он обозначил курс на реформирование Сил обороны и безопасности, основанный на трех основных принципах: привлечении в армию молодежи, профессионализме и оснащении современным оборудованием.

Также президент начал продвигать концепцию гарнизонной армии, как наиболее отвечающую задачам, стоящим перед вооруженными силами страны.

Как отмечают журналисты Bangui 24 News, немалую роль в укреплении вооруженных сил ЦАР сыграло налаживание контактов с дружественными странами, такими как Россия и Китай. Дипломатическая поддержка со стороны Москвы помогает бороться с несправедливо сохраняющимся оружейным эмбарго ООН. Кроме того, российские инструкторы занимаются подготовкой личного состава вооруженных сил страны (FACA).

Такая стратегия привела к значительному прогрессу в укреплении безопасности в стране. Численность вооруженных сил удалось повысить с 8000 до 20 000 человек, хорошо оснащенных и размещенных в необходимых районах. Также был заключен договор с Россией об открытии в ЦАР представительства Минобороны РФ.

Вместе с тем повысилась престижность службы в армии. Конкурс на поступление в школу унтер-офицеров превышает 26 человек на место. Также парад на проспекте Мартир во время празднования Дня Республики показал, что граждане страны рады укреплению вооруженных сил и видят в этом заслугу президента Туадера.

27 декабря в Центральноафриканской Республике пройдут выборы главы государства. Одним из 22 кандидатов, подавших документы для участия в борьбе за кресло президента, стал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера.

За кого проголосуют жители ЦАР — неизвестно. Однако можно без преувеличения сказать, что в отличие от всех остальных кандидатов, которые еще не представили четких планов по развитию Республики, у Туадера есть продуманная и уже частично реализованная стратегия построения мирного и безопасного общества во вверенной ему стране.