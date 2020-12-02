Клинцевич призвал применять оружие к нарушителям границ РФ

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает возмутительными провокации военных США и их союзников в воздушном и водном пространстве РФ и оценивает действия российской стороны как попустительские. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот». Российским военным, подчеркнул эксперт, пора дать добро на применение оружия к нарушителям границ РФ.

«Пора ставить на место зарвавшихся военных. Этот менталитет существует среди американских военных и заложен сверху — это высокопарное поведение хозяина жизни американцев было везде и прослеживается даже в Европе. К нам они относятся как ко второму сорту, и, к сожалению, это (нарушение границ РФ. — Прим. ФАН) не какой-то пропагандистский акт, это норма — они так себя позиционируют», — рассказал Клинцевич.

По его мнению, если Россия не начнет жестко пресекать вторжения в свои границы, американцы будут и дальше использовать любую возможность, чтобы заходить на кораблях или самолетах в пространство РФ, как в случае с эсминцем в заливе Петра Великого, который они считают спорной территорией.

«Количество этих событий уже зашкаливает. Пора давать ответ. Сейчас капитан российского корабля предупредил, что, если вы продолжите, мы вас вытолкнем. А я считаю, надо стрелять: зашли на нашу территорию — надо стрелять», — заявил Франц Клинцевич.

Эксперт напомнил, что, когда советские войска находились в Афганистане, поведение наших солдат сильно отличалось от поступков американцев.

«Мы никогда не стреляли, если не начинали стрелять по нам. Когда туда зашли американцы вместе с представителями 57 стран мира, у них там были очерчены линии и было написано на плакатах на разных языках: «Зашли за эту линию — мы стреляем». Поверьте, там убили не одного человека, включая детей, только из-за того, что многие не понимают, что там написано, или вообще не умеют читать. Я не кровожадный человек, но считаю, что уже в этой череде провокаций надо показать зубы — необходимо стрелять предупредительно», — обосновывает свою позицию спикер.

Эксперт понимает, что в таком случае возникнет конфликт, но, учитывая сложившуюся ситуацию, не видит другого способа отрезвить оппонентов РФ.