Ивашов рассказал, почему США боятся ядерной войны

Санкт-Петербург, 2 декабря. Почему Америка боится ядерной войны и каким странам также не выгодны военные действия, рассказал президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Признаков мировой ядерной войны не наблюдается. Ядерная война может быть только регионального масштаба. Ближний Восток является наиболее подходящей для этого территорией», — заявил эксперт.

Он отметил, что больше всех на планете ядерной войны боятся США.

«Во-первых, ядерный конфликт, который у американцев может быть только с Россией или Китаем, может обнулить превосходство США в военной сфере. Однако важнейшей причиной боязни ядерной войны является угроза извержения Йеллоустонского вулкана. Любой ядерный удар может вызвать тектонические процессы. После этого Америка просто погибнет. Поэтому жители США лезут спасаться в подземные города и тоннели. Именно этот факт влияет на жестокость американских выборов, потому что ведется борьба за владение подземными спасательными сооружениями», — рассказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что Европа также не хочет никакой войны, так как ей надоели конфликты с террористами и мигрантами. По мнению Леонида Ивашова, Китай же реализует «свою китайскую мечту» без выстрелов.