Ковитиди назвала важнейшие решения Совета коллективной безопасности ОДКБ

Член постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству Парламентской Ассамблеи ОДКБ, сенатор Ольга Ковитиди назвала ФАН важнейшие решения Совета коллективной безопасности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). Заседание совета прошло в среду в формате видеоконференции под председательством президента РФ Владимира Путина. Текст декларации, а также список принятых в ходе заседания документов опубликованы на сайте Кремля.

«Вопросы коллективной безопасности стран-участниц ОДКБ сегодня приобретают особую значимость, — рассказала ФАН член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. — На данном историческом этапе развитие и укрепление коллективной безопасности становится важнейшим залогом региональной стабильности. Именно поэтому так актуальны и своевременны решения об оперативном развертывании коллективных сил быстрого реагирования стран-участниц ОДКБ. Особенно это важно с учетом военно-политической обстановки на границах организации».

Ковитиди напомнила об угрозах и вызовах, которые заставляют страны ОДКБ, как говорится, держать порох сухим.

«Учитывая динамику развития различных видов угроз и степени их опасности для людей, поддержки и международного одобрения заслуживает позиция главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова, — отмечает собеседница ФАН. — Именно Лавров обратил внимание на необходимость создания механизма противодействия различным угрозам».

Кроме того, новые вызовы связаны с пандемии COVID-19, отмечает сенатор.

«Несомненно, в условиях пандемии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, которая уже унесла тысячи жизней и нанесла значительный вред мировой экономике, особую актуальность приобретают вопросы противодействия биологическим угрозам и укрепления биологической безопасности», — подчеркнула Ольга Ковитиди.

В ходе заседания представители стран Организации Договора о коллективной безопасности отметили угрозу со стороны иностранных террористов-боевиков, возвращающихся с Ближнего Востока. Участники встречи условились продолжить работу по совершенствованию обмена всей актуальной для стран-участниц информацией, об этом говорится в совместной декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ.