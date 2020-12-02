Психолог рассказала, почему женщины изменяют своим партнерам

Недавно основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева в откровенном разговоре с актрисой Агатой Муцениеце в ее интернет-шоу призналась, что встречалась одновременно с двумя мужчинами, тем самым изменяя каждому из них. ФАН поговорил с психологом, коучем по женскому пикапу Эленой Гамаюн, и выяснил, почему женщины изменяют своим партнерам.

Эксперт выделила самые частые случаи, когда происходят женские измены. По ее словам, бывают ситуации, когда замужняя женщина заводит любовника. А бывает, когда дама не может определиться с выбором, и ей приходится встречаться с обоими претендентами на ее сердце. Но, как отметила психолог, причина этому одна — женщину не все устраивает в ее избраннике.

«Нормальная ситуация, если незамужняя дама общается с двумя мужчинами, при этом стараясь сделать выбор в сторону серьезных отношений с одним из них. Если женщина уже начинает общаться со вторым мужчиной, значит, в первом потенциальном партнере ее явно что-то не устраивает», — отметила Гамаюн.

Порой в практике психолога встречались женщины, которые изменяли мужьям в браке. В этом случае специалист старается выяснить причины недовольства женщины. Может, муж ее оскорблял или часто обижал. Кроме того, специалист не исключает вариант, когда женская измена становится следствием мужской неверности. Есть еще такой тип женщин, которые просто ищут приключений. Они просто любят острые ощущения.

«Любовь бывает разной: сердечной, нежной, эротической, сексуальной. Нужно разобраться в себе, какой любовью женщина любит того или иного мужчину. Один мужчина покоряет ее своей заботой, а другой предположим, нравится в сексе. Но можно ли назвать такие отношения любовью — еще вопрос. Всегда есть влечение, интерес и выгоды. Каждая ситуация должна рассматриваться индивидуально», — объясняет Гамаюн.

В любом случае психолог подчеркнула, что нормальная ситуация — это та, при которой у женщины один партнер, и когда у одного мужчины одна возлюбленная.

«Мы живем в России, и такая модель поведения является основой моральности, которая сформирована многовековыми традициями. На базе этого создается гармоничная семья, рождаются дети, у которых одна мама и один папа», — добавила эксперт.

Ранее психолог, руководитель центра трансформационных игр Оксана Гордина поделилась с ФАН одним из новых, но действенных способов для улучшения климата в семье — это психологические трансформационные игры.