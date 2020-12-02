НАТО вынашивает план по «захвату» Калининградской области

На военных учениях в странах Западной Европы армии стран НАТО отрабатывают сценарий нападения на Калининградскую область. Об этом с ФАН поделился военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

В состав нового соединения войдут отдельный мотострелковый полк, отдельный танковый полк, отдельная мотострелковая бригада, ранее непосредственно подчинявшиеся штабу 11-го армейского корпуса. Новая дивизия получит полный комплект частей боевого обеспечения, включая артиллерийский полк.

Согласно принятому в ВС РФ штатному расписанию, в составе мотострелковой дивизии должны быть три мотострелковых полка и один танковый полк — всего 10 мотострелковых батальонов и шесть танковых. Ожидается, что в связи с планируемой реорганизацией вырастет число танковых и мотострелковых батальонов в составе 11-го армейского корпуса.

В свою очередь военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, что мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области не просто так. По его словам, в НАТО вынашивают план по «захвату» российского региона.

«Страны ОДКБ находятся под «ядерным зонтиком» России. Несмотря на это, Запад вынашивает военные планы. Прорабатываются определенные тактики и стратегии, которые впоследствии отрабатываются на многочисленных учениях в Западной Европе. Так, например, на учениях НАТО Defender Europe 2020 одной из легенд проводилась операция по ликвидации Калининградской области в течение двух недель. То есть у них маневры сегодня проходят под конкретными легендами, где Россия и ее союзники фигурируют в качестве целей», — указал эксперт.

Алексей Леонков также сообщил, что Североатлантический альянс не рассматривает страны — союзницы Москвы для вторжения. Иначе дела обстоят с Россией, в которой Запад видит цель для прямой военной агрессии.

«Но если союзников Запад собираются атаковать через государственные перевороты по «украинскому сценарию», то против России рассматривается прямая военная агрессия. При этом Запад обвиняет в «агрессии» РФ. Тут недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва своими действиями фактически окружила Североатлантический альянс. Но если посмотреть на карту, то это НАТО пытается окружить Россию», — резюмировал Алексей Леонков.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лукашенко отреагировал на наращивание присутствия НАТО у границ ОДКБ.