Тодоренко оставила двухлетнего сына ради путешествия

Москва, 2 декабря. Телеведущая Регина Тодоренко отправилась в рабочую командировку, оставив недавно травмировавшегося двухлетнего сына Михаила, которого в семье часто называют Майклом. Пост на эту тему звезда опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Недавно звезда трэвел-шоу «Орел и решка» рассказала своим поклонникам, что ее сын сломал руку.

«Сломал лапу наш медведь», — написала Тодоренко.

Регина часто отлучается из дома в связи с загруженным графиком работы. И в этот раз Тодоренко оставила сломавшего руку двухлетнего сына ради путешествия.

Но, по ее собственному признанию, всегда до слез скучает по своему наследнику. Тодоренко придумала интересный способ, который помогает и ей, и ее сыну не грустить во время поездок.

Телеведущая показала мягкую игрушку — ослика. С ней Регина снимает для сына короткие видео во время командировок.

«С недавних пор у меня появилась добрая традиция — в командировках снимать для сына короткие мультики про путешествия — с этим милым осликом. Если бы вы видели горящие глаза Майкла, когда он впервые встретился с Осликом», — написала Регина.

Она пообещала подписчикам, что обязательно покажет и им подготовленные для Майкла мультфильмы. Фанаты знаменитости с восторгом отреагировали на эту идею.

«Конечно, с большим удовольствием», Хорошая традиция! Региша, молодец!», «Регина, вы отличная мама», «Отличная идея», «Как здорово! Конечно», — написали довольные поклонники телеведущей.

Ранее сообщалось, что Тодоренко анонсировала выход нового выпуска шоу «Орел и решка». В этом эпизоде звезда расскажет о Пермском крае и роботах.