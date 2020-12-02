Чиновнику в Томской области грозит до 7 лет лишения свободы за обман сирот

Томск, 2 декабря. Глава Чажемтовского сельского поселения Колпашевского района Томской области обвиняется в совершении преступления – злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2015 года обвиняемый заключил с победителем аукциона контракты на приобретение в муниципальную собственность шести жилых помещений в построенном доме, состояние которых не соответствовало нормативным требованиям: не было холодного водоснабжения, канализации, а также с нарушениями были проведены системы отопления и вентиляции.

Данные жилые помещения были предоставлены лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

Сумма ущерба, нанесенного противоправными действиями обвиняемого муниципальному образованию «Чажемтовское сельское поселение», составила более пяти млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.