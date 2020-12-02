Понасенков сделал неожиданное признание по делу «расчленителя» Соколова

Историк и публицист Евгений Понасенков сделал неожиданное признание, касающееся дела 64-летнего Олега Соколова, бывшего доцента СПбГУ, который в настоящий момент является подсудимым в деле об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Как ранее сообщил ФАН, в деле «расчленителя» возник новый поворот: Соколов обвинил в гибели девушки своего давнего врага — историка Евгения Понасенкова. В связи с этим экс-доцент попросил вызвать Понасенкова в суд в качестве свидетеля.

Узнав об этом, Евгений Понасенков опубликовал в своем YouTube-канале разоблачительный видеоролик, в котором утверждает, что в течение длительного времени водил за нос Соколова — вел с ним переписку от имени некоей девушки Жанны, якобы обладающей важной информацией, могущей повлиять на исход дела.

В комментарии ФАН Евгений Понасенков рассказал, что Соколов не только поверил в мистификацию, но и доказал свою полную профнепригодность как историка.

«Поскольку пресса часто публикует необдуманные заявления по делу Соколова, доверяя откровенным клоунам, я решил наглядно, красиво, талантливо продемонстрировать вам и всем уровень доказательств, к которым прибегают так называемые адвокаты по этому делу, которые, к сожалению, уже превратили суд в откровенное непотребство и шутовство», — заявил Понасенков в комментарии Федеральному агентству новостей.

Публицист рассказал, что уже готовит документы в суд, чтобы потребовать лишения защитников Соколова адвокатского статуса, а также привлечь двух его свидетелей к уголовной ответственности за лжесвидетельство.

«Апофеозом всей этой истории и стал мой спектакль с вымышленным свидетелем, за которым скрываюсь я сам», — отметил собеседник ФАН.

Понасенков рассказал, что полностью придумал персонажа по имени Жанна, наделил ее биографией и от ее имени вступил в переписку с Соколовым.

«Надо сказать, что Олег [Соколов] показал себя полностью профнепригодным как историк. Есть такая наука — источниковедение, мы все ее изучали, и любой историк просто обязан разбираться — кто и когда написал некий документ, какого пола и возраста автор. Соколову деньги платили в СПбГУ за то, чтобы он в этом разбирался. Ну и тут он полностью опозорился, не узнав руку своего давнего «доброго друга» — Понасенкова. Соколов, хотя и прочитал полторы тысячи страниц моих трудов, так и не узнал руку мастера. Хотя он и считается специалистом по рукам, причем по чужим рукам», — отметил собеседник ФАН.

Этими словами Понасенков с иронией напомнил, что осенью прошлого года Соколова задержали с рюкзаком, в котором были отчлененные женские руки.

«Впрочем, тут его можно извинить — должен сказать, что любви все возрасты покорны, — нараспев сказал Понасенков. — Я сумел очаровать этого старого придурка, и он, извините, показал себя как настоящий кобель. СИЗО в бороду, а Понасенков в ребро».

После этой грубой шутки Понасенков сделал несколько фривольных допущений насчет сексуальных проблем Соколова из-за длительного нахождения в условиях изоляции.

«Думаю, эта «Жанна» смогла пробудить в стареющем сердце Соколова былые страстные порывы. Но, видите, как все печально закончилось: «последней женщиной» этого шута горохового оказался знаменитый ученый Понасенков, который был в этой истории драматургом, режиссером и даже актрисой. Попробуйте, чтобы все, что вы задумали, как по нотам сыграли не профессиональные актеры, а ваши враги!» — говорит собеседник ФАН.

Комментируя просьбу защиты (уже отклоненную) назначить Соколову повторную психиатрическую экспертизу, чтобы доказать, что убийство было совершено в состоянии аффекта, Понасенков предложил заодно обследовать и адвокатов.

«Им всем нужно провести комплексную экспертизу, ну, или хотя бы на всякий случай нацепить на все вилки и острые предметы [до которых они могут дотянуться] какие-то пробки», — резюмировал Евгений Понасенков.

В ноябре 2019 года около пяти в утра доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова извлекли из петербургской реки Мойки с рюкзаком, в котором были две отчлененные женские руки и травматический пистолет. В квартире Соколова провели обыск, в ходе которого были обнаружены фрагменты человеческого тела. После этого историка задержали по подозрению в убийстве своей бывшей студентки и соавтора, аспирантки университета Анастасии Ещенко, с которой Соколов был в личных отношениях с января 2015 года.

По версии следствия, историк застрелил Ещенко, а затем расчленил ее тело. В связи с этим Соколова в СМИ стали называть «расчленителем». Защита пытается доказать, что историк совершил убийство в состоянии аффекта.