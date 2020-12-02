Роман Архипов: Творчество в закрытом пространстве лучше развивается

Москва, 2 декабря. Экс-участник группы «Челси» Роман Архипов в интервью ФАН рассказал, что многое смог сделать, находясь наедине c самим собой.

«В целом мне год понравился. Он был непростой, но, знаете, когда кризис, тогда появляются новые возможности. Больше времени было на написание, на мысли, на творчество, на созидание», — поделился музыкант.

Несмотря на отсутствие концертов, Роман открыл для себя много нового, много новых песен получилось написать в этот период. Также артист признался, что год был для него тяжелый, но не плохой. В отпуске музыканту удалось побывать в Ессентуках.

«Ездил отдыхать в Ессентуки, для меня это вообще открытие. Я думал, что это какой-то бабушкин курорт советский, но оказался в полном восторге, я не ожидал, что до такой степени мне понравится!» — вспоминает Роман.

Роман Архипов за свою карьеру принимал участие в таких проектах, как «Фабрика звезд» и «Голос». Сейчас он работает над собственным музыкальным проектом.