Антон Долин раскрыл причину увольнения с Первого канала

Москва, 2 декабря. Кинообозреватель Антон Долин, который несколько лет вел свою рубрику в шоу «Вечерний Ургант», назвал причину увольнения с Первого канала.

В собственной рубрике Долин обозревал новинки проката. Официально причину увольнения ему не назвали, а объяснение критик получил с чужих слов.

«Причиной моего увольнения — того, что Константин Эрнст не захотел терпеть меня на Первом канале — стала нелестная статья про фильм «Союз спасения», — поделился кинообозреватель.

Рецензию на фильм Долин написал за полгода до увольнения, но, по словам его источников, Эрнст якобы устроил «отложеную казнь». При этом критик готовился к увольнению еще несколько лет назад, когда его перестали воспринимать всерьез и стали считать юмористическим персонажем. В интервью на YouTube-канале «вДудь» свое долгое пребывание на «Вечернем Урганте» Долин назвал простой удачей. Работа в передаче никогда не была для него пределом мечтаний, заверил критик.

Антон Долин иногда устраивал провокации на Первом канале, например, не учил текст или рассказывал о несогласованных фильмах, однако ему все прощали. Кинообозреватель признавался, что «Вечерний Ургант» изменил его жизнь, сделав звездой среди кинокритиков.