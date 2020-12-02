Американские аналитики назвали грамотной тактику РФ по Нагорному Карабаху

Москва, 2 декабря. Журналисты американского издания The New York Times (NYT) высоко оценили тактику России в Нагорно-Карабахской Республике, где месяц назад продолжались активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Вооруженный конфликт в НКР завершился 10 ноября, тогда было подписано совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана. Согласно документу, армии сторон останавливаются на занятых позициях, под контроль Баку переходят несколько районов НКР. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня.

Американские аналитики назвали грамотной мягкую тактику России по Нагорному Карабаху. Они заявили, что президент России Владимир Путин выбрал правильный подход. Он отказался от тактики «железного кулака» в случае с Баку и Ереваном. Глава российского государства во время переговоров с лидерами Азербайджана и Армении решил воспользоваться мягким подходом и обойтись без ультиматумов. Однако, как обратили внимание американские журналисты, президент России при этом подталкивал конфликтующие стороны к компромиссу. Грамотная политика в этом вопросе привела к урегулированию ситуации в НКР и налаживанию мирной жизни.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов прокомментировал ловкий ход РФ.

«Мне хотелось бы надеяться, что мы наблюдаем процесс обучения и изменения в российской стратегии на постсоветском пространстве», — заявил он.

Специальный корреспондент ФАН Аббас Джума подготовил репортаж из послевоенного Карабаха. Подробнее — по ссылке.