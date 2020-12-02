Депутат Милонов вспомнил, как отметил Новый год в милицейском «уазике»

Говоря о планах на Новый год, волей-неволей на ум приходят воспоминания о прошедших торжествах. Кто-то вспоминает подарки, близкими людьми, а кому-то, как, например, российскому политику Виталию Милонову, уж очень запомнилась компания, в которой он встретил Новый 2000-й год.

«Мы встречали миллениум. У нас была огромная компания. Вместе со своими друзьями из разных стран мы гуляли по Санкт-Петербургу. И помню, что вместе с милиционерами, тогда еще не было полиции, отмечали Новый год рядом с их уазиком прям на Невском проспекте», — улыбаясь вспоминает Милонов.

Как отметил депутат, праздник компания отметила в дружеской обстановке, и самого чиновника с его друзьями правоохранители не задерживали.

Теперь у политика другая традиция. Новогоднюю ночь он отмечает вместе со своими избирателями на улице, когда те выходят на праздничные гуляния. В нынешнем году народные гуляния пройдут без праздничных концертов и увеселительных программ из-за пандемии коронавируса. А погода оставит петербуржцев без снега — такой предварительный прогноз озвучил доктор географических наук Валерий Малинин.

Остается только надеется, что Новый 2021-й год принесет больше радости, нежели его предшественник.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что наступающий 2021 год окажется «не таким, как 2020-й». А вот экстрасенс Зираддин Рзаев сделал не очень радостный прогноз на предстоящий год.