Недостаток финансирования и опыта привели к провалу Дагестана на «Абилимпикс»

Махачкала, 2 декабря. На прошедшем в конце ноября VI национальном чемпионате профессионального мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья представители Дагестана не смогли завоевать ни одной медали. В профильном ведомстве причины провального выступления видят в отсутствии финансирования, эксперт указывает на недостаточный профессионализм людей, отвечающих за подготовку участников в регионе. ФАН разбирался в ситуации.

Движение «Абилимпикс» было основано в Японии для популяризации рабочих профессий и социализации инвалидов. С 2014 года к нему присоединилась Россия. Республика Дагестан делегирует своих представителей на всероссийские соревнования на протяжении нескольких лет, и по итогам чемпионата прошлого года регион добился наилучшего для себя результата, завоевав пять медалей, две из которых стали золотыми.

Однако, как писала республиканская газета «Черновик», на соревнованиях этого года Дагестан остался без медалей.

«Дагестан на завершившемся чемпионате по рабочим профессиям среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс», в отличие от предыдущих лет, не завоевал ни одной медали и занял последнее место среди регионов РФ», – отмечалось в Telegram-канале издания.

ФАН решил выяснить причины неудачного выступления сборной в Минтруде республики. Там посоветовали обратиться в подведомственное ГБУ «Республиканский молодежный центр занятости «Успех»», которое выступает координатором движения «Абилимпикс» в Дагестане.

Заместитель директора учреждения Тамерлан Алиев признал, что результаты республиканской сборной, действительно, не вселяют оптимизма. Причины неудачного выступления он видит в отсутствии финансирования, уже начиная с этапа организации регионального чемпионата.

«Нам не выделили на проведение регионального чемпионата вообще никаких денег, абсолютно ноль. Руководство все же решило его провести. В итоге провели худо-бедно по 13 компетенциям, хотя изначально планировали 20. Выбрали компетенции, которые не требуют особых затрат – это «Веб-дизайн», «Системное администрирование» и подобные. Проводили все в спешке, лишь бы сделать. Подготовки никакой не было, но чемпионат провели», – рассказал Алиев.

По его словам, такое положение дел не давало возможности подготовиться к всероссийским соревнованиям, на участие в которых учреждение также не получило денег.

«Раньше победителей республиканских чемпионатов мы отправляли в другие регионы, как правило, в Москву для более усиленной подготовки, совершенствования навыков. В этом году, понятно, этого не удалось сделать. А на сам национальный чемпионат, который из-за коронавируса проходил в дистанционном формате, мы не смогли закупить даже видеокамеры. Они были нужны участникам, под прицелом камер наши должны были выступать. Видеокамера – это дорогое удовольствие. Денег на них, опять же, нет. Поэтому мы сказали руководителям колледжей, что если они считают нужным, чтобы их участник выступил, пусть берут на себя эти расходы. В итоге мы наскребли несколько человек, которые и приняли участие», – поделился с ФАН замдиректора молодежного центра занятости.

Другую точку зрения в разговоре с агентством озвучила приглашенный эксперт национального чемпионата Саида Гаджиева – инвалид по зрению из Дагестана, которая является многократным победителем и призером этих соревнований.

По мнению Гаджиевой, свою роль в неудовлетворительных результатах сыграло отсутствие опыта в подготовке и проведении масштабных мероприятий у нового директора центра «Успех» Тамерлана Буганова.

«В январе 2020 года директором молодежного центра занятости вместо Шамиля Магомедова стал Тамерлан Буганов. Он – неплохой человек, неплохой руководитель, но абсолютно неподготовленный и несобранный в плане проведения таких масштабных мероприятий, как «Абилимпикс»», – сказала эксперт.

Она признала, что негативно на подготовке сказалась эпидемия коронавирусной инфекции.

«Конечно, пандемия дала о себе знать. Они (центр «Успех» – Прим. ФАН) с ней, в плане проведения регионального чемпионата, не справились, также они не справились с ней в плане подготовки экспертов и участников на национальный чемпионат», – выразила свое мнение Гаджиева.

Эксперт назвала выступление дагестанкой сборной «провалом» и «полным крахом» и подчеркнула, что с таким отношением регион может потерять движение «Абилимпикс».

Отметим, что Дагестан на прошедшем чемпионате все же стал призером. Как объяснил ФАН Тамерлан Алиев, распределение мест на «Абилимпикс» предполагает наличие одного победителя, двух медалистов и двух призеров по каждой компетенции.

«По компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» наш парень занял четвертое место. Но, как нам объяснили организаторы, тот, кто занял первое место – это победитель чемпионата, те, кто второе и третье места – это медалисты, четвертое и пятое места – призеры. Поэтому мы имеем одного призера», – сказал замдиректора центра занятости.

При этом он подчеркнул, что окончательные результаты по всем компетенциям еще не опубликованы. В частности, по направлению «Веб-дизайн» на национальном чемпионате были всего три участника со всей страны, один из которых – представитель Дагестана. По словам Тамерлана Алиева, он также стал призером соревнований.

ФАН в настоящее время не располагает комментарием руководителя центра «Успех» Тамерлана Буганова. Известно, что ранее он занимал должности генерального директора Аэропорта Махачкалы, заместителя министра в региональных Минкомсвязи и Минимущества. Также Буганов является полуфиналистом федерального кадрового конкурса управленцев «Лидеры России».