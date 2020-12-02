В Томске отмечают 105-летие Каменного моста

Томск, 2 декабря. В среду 2 декабря в Томске отмечают день рождения Каменного моста, которому в этом году исполнилось 105 лет.

Знаменитый мост через реку Ушайку, расположенный в центре Томска, был введен в эксплуатацию в 1915 году. Проектированием сооружения занимались: архитектор Константин Лыгин, инженеры Цезарь Любинский и Эдуард Веккер. Каменный мост является памятником архитектуры федерального значения.

Несмотря на то, что мосту уже более 100 лет, он продолжает покорно служить жителям города – соединяет улицы Розы Люксембург и Набережной реки Ушайки. На мосту организовано две полосы для движения автомобилей и пешеходные тротуары, по которым часто гуляют гости Томска.

Последняя капитальная реконструкция моста проводилась в 2007 году. Власти Томской области заговорили о его реконструкции еще 2018 году, но данный момент работа по восстановлению еще не начиналась.