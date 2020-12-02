Эксперт: США могут применить ядерное оружие в Белоруссии и на Украине

Санкт-Петербург, 2 декабря. Начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ (2007–2009 годы) Сергей Хатылев не исключил применение ядерного оружия западными странами на границе с Россией.

Комментируя в эфире медиацентра «Патриот» публикации западных СМИ о том, что ядерная война не так страшна, как об этом думали раньше, эксперт заявил, что таким образом Запад готовит общественное мнение к ядерной войне в Европе.

«На Западе готовят общественное мнение, готовят государства и военные организации к тому, что будем применять оружие с малым ядерным потенциалом. В первую очередь готовят Европу, потому что склады ядерного оружия находятся в Турции, на базе Рамштайн в ФРГ и других странах Западной Европы. В первую очередь готовят их», — заметил он.

По словам эксперта, США и ее союзники могут задеть Россию в трех местах: в Европе, со стороны Японии и со стороны арабских стран и пояса наших южных республик.

«Но на юге в наличии тактического ядерного оружия на сегодняшний день нет, кроме Пакистана и Китая. На северном направлении, через Северный ледовитый океан, мы можем оказать самое мощное противодействие, и там применение ядерного оружия нецелесообразно», — пояснил эксперт.

Тактическое ядерное оружие Западом, по мнению Сергея Хатылева, может быть применено не в Калининграде и не в Донбассе, а на границе с Россией.