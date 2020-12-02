Депутат Милонов встретит новый год с избирателями на улице

Подготовка к Новому 2021 году уже началась. В городах повсеместно устанавливаются елки, зажигаются гирлянды, муниципалитеты приобретают праздничный облик. А как готовятся к новому году чиновники и как они будут отмечать главный зимний праздник? О своих планах на новогоднюю ночь рассказал российский государственный и политический деятель Виталий Милонов.

«Обычно в новогоднюю ночь люди выходят на улицу, чтобы поздравить друг друга и весело провести время на елках, посмотреть концерты. Я также вместе с горожанами выходил и проводил новогоднюю ночь на свежем воздухе. Думаю, этот год не станет исключением, я буду со своими избирателями на улице, хоть в этом году массовых мероприятий и не предвидится», — говорит депутат Госдумы РФ.

На текущий момент для российских регионов с высоким ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовано все мероприятия, запланированные на время новогодних праздников, ограничить.

«Недопустимо проведение праздничных мероприятий в городах с плохой эпидобстановкой. Ограничения должны сохраниться и на период с 23:00 до 06:00 в новогоднюю ночь», — говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В свою очередь чиновник Виталий Милонов полагает, что люди все равно выйдут на улицы для прогулки, и он намерен составить компанию своим избирателям.

«Я знаю, что люди собираются отмечать, поэтому я тоже пойду. Мне это делать легко, поскольку в Новый год не употребляю никаких «шампанских» вин. Я могу спокойно ездить, быть в разных местах округа, там, где люди отмечают Новый год, празднуют и веселятся», — поделился своими планами депутат.

На данный момент Роспотребнадзор разрабатывает методические указания, которые помогут региональным властям скорректировать график работы заведений общепита и публичных мест для отдыха.