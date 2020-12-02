СПИД-диссидентство: почему люди отрицают существование болезни

Почти 40 лет прошло с момента, когда впервые был зафиксирован случай синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД). С тех пор ученые нашли способ блокировать размножение вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) в клетках с помощью антиретровирусной терапии. Тем не менее до сих пор находятся те, кто отрицает существование заболевания — ВИЧ- и СПИД-диссиденты. Подробнее — в материале ФАН.

Что такое ВИЧ и СПИД

Вирус иммунодефицита человека — это патоген, поражающий организм человека. При попадании вируса в организм иммунная система человека формирует иммунный ответ — вырабатывает антитела. Однако организм человека не способен самостоятельно справиться с вирусом, между тем ВИЧ постепенно разрушает иммунную систему.

ВИЧ снижает сопротивляемость организма к инфекциям. Когда иммунная система настолько ослабевает, что человек оказывается подвержен редким инфекционным болезням, то ставят диагноз СПИД. Таким образом, СПИД — последняя стадия развития ВИЧ-инфекции, сочетание болезней, вызванных недостаточной работой иммунной системы.

Лечение ВИЧ

Около 38 млн человек в мире живут с ВИЧ-инфекцией, 67% проходят антиретровирусную терапию. Из тех, кто знает о своем заболевании, 59% достигли супрессии вируса, исключающей риск заражения других людей. При проведении антиретровирусной терапии продолжительность жизни пациента составляет 70–80 лет. Несмотря на то, что лекарства, полностью избавляющего от ВИЧ, нет, трем пациентам удалось излечиться от ВИЧ.

СПИД-диссидентство появилось почти сразу после того, как был зафиксирован первый случай заболевания. Аргументы отрицателей СПИД разнятся: одни не согласны с выводами об инфекционной природе ВИЧ, а другие связывают заболевание с теориями заговора.

Природа СПИД-диссидентства

Социальный работник, психолог благотворительной общественной организации «Содействие» Роман Понкратов рассказал ФАН, что отрицатели ВИЧ и СПИД встречаются до сих пор и их немало.

«Никуда СПИД-диссидентство не делось, безусловно, до сих пор встречается. Очень широкий спектр: некоторые находятся в стадии отрицания и не готовы принимать диагноз, поскольку им так проще. Общая масса утверждает, что это все вымысел фармкомпаний, мировой заговор», — объяснил специалист.

По словам Понкратова, организация проводит программу по поиску потерянных пациентов — тех, у кого диагностировали ВИЧ, но они отказались от наблюдения. Основная причина в том, что люди не готовы принять болезнь и проходят стадию отрицания, считает собеседник ФАН.

«Людям сложно понять и принять, что они больны, что им придется с этим жить. Конечно, есть и общественное порицание — нужно будет объяснять близким, родственникам, а люди до сих пор не могут принять ВИЧ как болезнь. Нужно еще и в этом направлении работать, чтобы ВИЧ-инфекция стала восприниматься как обычная болезнь. И, конечно, страх есть. Когда человек узнает о заболевании, он проходит несколько стадий. Одна из них — это отрицание, только потом принятие», — рассказал Понкратов.

Старший научный сотрудник Центра независимых социологических исследований Петр Мейлахс считает, что причиной также может быть недостаточное консультирование.

«СПИД-диссидентство имеет разную природу: с одной стороны, свойство людей верить в различные теории заговора, мы видим это сейчас на истории COVID-19. С другой, это недостаточно качественное консультирование ВИЧ-положительных пациентов в некоторых центрах СПИД», — обратил внимание эксперт.

Пациенты не получают адекватного консультирования, поскольку нередко в центрах применяется авторитарный подход: «Я врач, ты пациент, мое дело назначать таблетки, а твое дело — пить их, а не спрашивать», объяснил Мейлахс.

«Люди все равно начинают искать информацию, смотреть в Интернете, и попадают на СПИД-диссидентские сайты и приобщаются. Трудно определить, сколько СПИД-диссидентов, поскольку многие не говорят о своих убеждениях», — отметил он.

Теории заговора и псевдонаука

Мейлахс назвал самые распространенные заблуждения СПИД-диссидентов. Чаще всего отрицатели уповают на то, что ВИЧ — вымысел компаний или политиков.

«Довольно стандартные заблуждения: ВИЧ нет, это все заговор фармкомпании с целью наживы. Еще популярен заговор золотого миллиарда: врачи распространяют яд, чтобы истребить различные социальные слои. Очень любят псевдонаучные аргументы: пытаются нагромождением эпидемиологического жаргона, который представляет собой набор слов, сбить с толку непросвещенного человека, создают видимость экспертизы, экспертного знания, хотя абсолютно им не обладают. Если рассмотреть их квазинаучные заявления, то это просто бред. Но на непросвещенного человека умные слова действуют», — рассказал социолог.

Переубедить СПИД-диссидентов крайне сложно, особенно не ВИЧ-инфицированных. Те, кто все-таки столкнулся с последствиями ВИЧ, обычно разочаровываются в своих убеждениях. Однако нередко это случается на грани смерти.

«Благодаря антиретровирусной терапии есть возможность даже людей с нулевым иммунитетом возвращать к жизни, но не всегда. Только собственный опыт помог убежденным СПИД-диссидентам переосмыслить позиции, когда им уже ничего не оставалось, кроме как начать принимать таблетки. А таблетки помогли», — добавил Мейлахс.

Как бороться с отрицателями ВИЧ и СПИД

Эффективнее и проще всего заниматься профилактикой СПИД-диссидентства, считают эксперты. Для этого необходимо обеспечить адекватное медицинское консультирование, чтобы у людей не было информационного вакуума относительно болезни.

Кроме того, пациенты должны видеть на живых примерах, как люди живут с ВИЧ. У них должна быть возможность погрузиться в сообщество людей со схожей жизненной ситуацией.

«Люди, которым был поставлен диагноз, должны получать консультацию по принципу «равный к равному», когда они видели бы не просто врачей, а людей, живущих с ВИЧ. Для этого создаются специальные группы поддержки, чтобы человек не оставался в вакууме, а видел живые примеры, как люди живут успешно. Две стратегии: консультирование и погруженность в сообщество людей со схожей жизненной ситуацией», — заключил Мейлахс.

Директор фонда «Фокус-медиа», член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ Евгения Алексеева рассказала, что одной из причин роста количества заболевших ВИЧ в России является слабая информированность населения о рисках заражения.