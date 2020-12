Свидетели обнародовали новые факты фальсификаций на выборах президента США

Фальсификации на выборах в США подтверждаются все новыми и новыми вопиющими фактами. Фабрикация голосования, многочисленные нарушения и прямое мошенничество на президентских выборах в Америке подтверждены многочисленными свидетельствами, озвученными в ходе слушаний в штатах Аризона и Мичиган, организованными местными представителями Республиканской партии. В ходе слушаний были обнародованы факты о «таинственном исчезновении» почти 400 тысяч бюллетеней, о чем можно прочитать в статье «Наблюдатели за выборами в Аризоне и Мичигане представили доказательства мошенничества избирателей», опубликованной изданием Christianity Daily.

На этой неделе в штатах Аризона и Мичиган состоялись организованные местными республиканцами слушания, посвященные фальсификациям на президентских выборах 2020 года. Отсутствие на этих слушаниях самых влиятельных корпоративных американских СМИ неожиданностью не стало. За прошедший после выборов период избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и его сторонники подали десятки исков в суды колеблющихся штатов, оспаривающие итоги голосования. Однако пресса не освещает ход судебных разбирательств и суть юридических претензий к процессу голосования.

Невнимание СМИ объясняется вовсе не легковесностью исков Трампа и его сторонников, а тем, что либеральные медиа не желают подвергать общественному сомнению «законность» избрания демократа Джо Байдена президентом. Еще писатель Джордж Оруэлл утверждал, что замалчивание фактов — самая чудовищная форма лжи.

Впрочем, либеральная пропаганда не сумела полностью утаить от граждан США и мировой общественности правду о масштабных фальсификациях на американских выборах. Слушания, которые транслировали два небольших консервативных канала Newsmax и OANN, четко продемонстрировали, что юристы Трампа располагают огромным количеством свидетелей, которые публично и под присягой заявляют о беспрецедентных и наглых манипуляциях с голосами избирателей.

Подрядчик почтовой службы США, водитель Джесси Морган заявил на слушаниях в Мичигане, что по поручению почтовой службы 21 октября перевез из Нью-Йорка в Пенсильванию большой груз, содержащий от 144 тысяч до 288 тысяч заполненных бюллетеней.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: “I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn’t know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55