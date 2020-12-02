Свидетели обнародовали новые факты фальсификаций на выборах президента США

Фальсификации на выборах в США подтверждаются все новыми и новыми вопиющими фактами. Фабрикация голосования, многочисленные нарушения и прямое мошенничество на президентских выборах в Америке подтверждены многочисленными свидетельствами, озвученными в ходе слушаний в штатах Аризона и Мичиган, организованными местными представителями Республиканской партии. В ходе слушаний были обнародованы факты о «таинственном исчезновении» почти 400 тысяч бюллетеней, о чем можно прочитать в статье «Наблюдатели за выборами в Аризоне и Мичигане представили доказательства мошенничества избирателей», опубликованной изданием Christianity Daily.

Массовые фальсификации подтверждены свидетелями

На этой неделе в штатах Аризона и Мичиган состоялись организованные местными республиканцами слушания, посвященные фальсификациям на президентских выборах 2020 года. Отсутствие на этих слушаниях самых влиятельных корпоративных американских СМИ неожиданностью не стало. За прошедший после выборов период избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа и его сторонники подали десятки исков в суды колеблющихся штатов, оспаривающие итоги голосования. Однако пресса не освещает ход судебных разбирательств и суть юридических претензий к процессу голосования.

Невнимание СМИ объясняется вовсе не легковесностью исков Трампа и его сторонников, а тем, что либеральные медиа не желают подвергать общественному сомнению «законность» избрания демократа Джо Байдена президентом. Еще писатель Джордж Оруэлл утверждал, что замалчивание фактов — самая чудовищная форма лжи.

Впрочем, либеральная пропаганда не сумела полностью утаить от граждан США и мировой общественности правду о масштабных фальсификациях на американских выборах. Слушания, которые транслировали два небольших консервативных канала Newsmax и OANN, четко продемонстрировали, что юристы Трампа располагают огромным количеством свидетелей, которые публично и под присягой заявляют о беспрецедентных и наглых манипуляциях с голосами избирателей.

Подрядчик почтовой службы США, водитель Джесси Морган заявил на слушаниях в Мичигане, что по поручению почтовой службы 21 октября перевез из Нью-Йорка в Пенсильванию большой груз, содержащий от 144 тысяч до 288 тысяч заполненных бюллетеней.

Jesse Morgan, a truck driver with USPS subcontractor says he was suspicious of his cargo load of 288,000 COMPLETED ballots: “I was driving completed ballots from New York to Pennsylvania. I didn’t know, so I decided to speak up.” pic.twitter.com/YYIiZL1V55 — Team Trump (@TeamTrump) December 1, 2020

По признанию свидетеля после доставки на склад груз с бюллетенями попросту исчез и не был оформлен должным образом. Если будет доказано, что свидетель говорит правду, это станет информационной бомбой, которая приведет к пересмотру итогов выборов в Пенсильвании.

Наблюдатель за голосованием от Республиканской партии на одном из участков в Мичигане предоставила сведения, что почтовые бюллетени, доставленные с военных баз, выглядели «как стопка ксерокопий» и на каждом из них стояла галочка за Джо Байдена. Очевидно, что это статистически невозможно.

Свидетельница из Аризоны, которая участвовала в подсчете голосов, заявила, что подписи избирателей на почтовых бюллетенях не совпадали с подписями на регистрационных листах. Эта же свидетельница подчеркнула, что грузовики продолжали доставлять почтовые бюллетени в течение десяти дней после завершения голосования.

Несколько сотрудников избирательных участков назвали процесс подсчета голосов в Мичигане сумасшедшим домом. Наблюдателей удаляли или ставили на расстояние, с которого невозможно разглядеть, как проходит подсчет; машины для подсчета голосов зависали в самый неожиданный момент; многих сотрудников комиссий по подсчету бюллетеней из числа сторонников Трампа удаляли под предлогом несоблюдения санитарных ограничений из-за COVID-19.

Глава ячейки Республиканской партии в округе Марикопа (штат Аризона) Линда Брикман под присягой заявила, что система для подсчета голосов Dominion Voting Systems засчитывала бюллетени, поданные за Трампа, в пользу Байдена. Кроме того, Брикман подчеркнула, что сверка подписей на почтовых бюллетенях в округе не была произведена должным образом, во многих случаях подписи не совпадали.

Еще один выступавший на слушаниях заявил, что стал свидетелем вброса 130 тысяч бюллетеней в Мичигане. Согласно его показаниям, тележки с полученными по почте бюллетенями были привезены между тремя и четырьмя часами утра уже после дня выборов.

Математическая аномалия

Законодатели штата Мичиган и Аризона также предоставили слово экспертам — известным математикам, которые признали, что победа Байдена статистически невозможна. Профессор Массачусетского технологического института Шива Айядурай представил математическую модель, согласно которой Байден мог победить на выборах только в случае, если бы избиратели-демократы отдали за него 130% голосов, а за Трампа — 30%.

Стоит отметить, что все публичные заявления свидетелей фальсификаций подкреплены письменными показаниями под присягой и приложены к судебным искам избирательного штаба Трампа. Теперь все зависит от того, насколько независимой и непредвзятой окажется американская судебная система.

Цукерберг против правды

После прошедших слушаний американские социальные сети, в том числе империя Марка Цукерберга — Facebook и Twitter — организовали блокировку аккаунтов людей, которые участвовали в слушаниях или делились размышлениями по поводу фальсификаций на президентских выборах 2020 года в США.

Сразу после слушаний в Аризоне Twitter удалил аккаунт известного математика Бобби Питона, который выступил на слушаниях и поделился своими подсчетами. На основании полученных данных он утверждал, что, если верить официальной статистике выборов, явка избирателей по ключевым демографическим группам, которые голосовали за Байдена, должна составлять 95%. Этот результат противоречит математическим законам.

На прошлой неделе Twitter удалил аккаунт пенсильванского сенатора и союзника Трампа Дуга Мастриана сразу после его яркого выступления о нарушениях на выборах. Facebook и принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube всячески ограничивают доступ к материалам слушаний и не позволяют миллионам пользователей составить объективную картину о масштабах фальсификаций на выборах в США.

Миллион вбросов

Некоммерческая протрамповская организация Amistad Project собрала письменные показания свидетелей, которые в общей сложности оспаривают законность одного миллиона бюллетеней по всей стране, главным образом в колеблющихся штатах. Согласно Amistad, могут быть признаны незаконными более 300 тысяч бюллетеней в Аризоне, 548 тысяч — в Мичигане, 204 тысяч — в Джорджии и более 121 тысячи — в Пенсильвании. Если иски по многочисленным заявлениям штаба Трампа, его юристов и сторонников будут приняты и удовлетворены судами, итоги голосования в перечисленных штатах будут без сомнения пересмотрены в пользу действующего президента США.