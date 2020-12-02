В Раде назвали позором Украины пьяный дебош вице-премьера страны

Киев, 2 декабря. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива отреагировал в комментарии изданию «ПолитРоссия» на ситуацию с вице-премьером страны Олегом Уруским, который попал в громкий скандал — устроил пьяный дебош в Турции.

Ранее украинский политик сообщил, что вице-премьера Урского задержали в Турции за скандал в отеле. В Раде назвали позором Украины этот инцидент.

«Вице-премьер Украины и просто ублюдок — Уруский, задержан правоохранительной системой Турции <...>. Очередной позор для нашей страны», — написал Илья Кива в своем Telegram-канале.

С точки зрения Кивы, после этого инцидента на политической карьере Уруского в ближайшее время будет поставлена жирная точка. Депутат Рады также напомнил, что недавно министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия поймали с поддельным ПЦР-тестом на COVID-19 во время его официального визита в Казахстан.

«Как депутат Украины буду требовать от президента увольнения этих субъектов, позорящих нашу страну», — с возмущением добавил Кива.

Он уверен, что в скором времени колитическая карьера и для Олега Уруского, и для всего правительства Украины будет завершена.

«Я думаю, что Кабмин вообще в целом готовят в отставку», — уверен депутат.

Известный политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом ФАН проанализировал последние тенденции во внешней политике Киева, а также полугодовые итоги работы правительства. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский для себя уже принял решение об отставке кабмина.