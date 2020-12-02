Говорят, что в Тулу не ездят со своим самоваром и что здесь пекут самые вкусные в России пряники. Но не только посуда и традиционные русские десерты считаются гордостью этого старинного города. Какие интересные места в Туле и области стоит посетить? Чем удивит город даже заядлого путешественника? И что посмотреть в Туле за 1-2 дня самостоятельно, без гидов и экскурсионных групп? Журналист ФАН разбирался в тонкостях тульского туризма.

Город с характером

Современную Тулу не назовешь мегаполисом нового столетия. Несмотря на обилие промышленных предприятий в городской черте, она совершенно не выглядит как технологичный центр, устремленный в будущее. Здесь все тихо, просто и скромно, несмотря на то, что городу есть чем похвастаться.

Туристического потенциала у него хоть отбавляй, а вот амбиций немного. Таков уж характер туляков, которые испокон веков привыкли делом заниматься, а не в бирюльки играть. Тула — родина искусных кузнецов, способных и блоху подковать, и ружье для армии сделать. А в спокойное, мирное время самоварами удивлять, да такими, которые даже сегодня так и хочется поставить на стол. Город искренне гордится своей давней историей и, кажется, совсем не хочет ничего менять: ни в архитектурном облике, который серьезно пострадал в советское время. Ни в привычках: отдавая дань прошлому, Тула остается самобытным духовным центром России, куда приятно приезжать на день или два, чтобы погрузиться в эту удивительную атмосферу.

Дух истории прослеживается в историческом центре города, который, по разным данным, был заложен то ли в XII веке, то ли в XVI. В пользу первой версии говорят свидетельства из летописей, в которых Тула упоминается в 1146 году. Если считать от этой даты, тогда городу уже девять столетий, а значит, он входит в когорту старейших русских городов. Основанный как крепость, призванная защищать границы Руси от набегов крымских татар, он сохранил и фортификационные сооружения старины, и духовные: здесь много старинных храмов и церквей.

Как добраться в Тулу

От Москвы город находится на расстоянии 173 км. А значит, отправляться сюда из столицы можно на автомобиле: дорога утомительной не будет. Свой транспорт открывает дополнительные возможности по исследованию не только города, но и его окрестностей, которые не менее интересны, чем сама Тула.

Также из столицы в этом направлении ходят скоростные поезда. Время в пути занимает 2-3 часа. Если добираться из Питера, расстояние будет побольше — 900 км, соответственно, на поездку поездом или автомобилем нужно планировать полдня.

В самом городе развита транспортная сеть: можно передвигаться на маршрутках или трамваях. Но если вас интересуют строго достопримечательности Тулы, никуда особо ездить не придется. Все самое ценное, интересное и историческое сосредоточено в границах центра города, где удобнее всего ходить пешком, никуда не торопясь.

Что посмотреть в Туле за 1 день самостоятельно

Город исключительно хорош тем, что здесь легко обойтись без гида. Потеряться или упустить что-то важное не получится при всем желании. Здесь все близко и компактно, а знакомство с городом начинают, конечно же, с Кремля.

Тульский Кремль — это прекрасно сохранившееся сооружение XVI века, которое отличается от своих собратьев в других старинных городах. Тульский кремль строился не впопыхах перед набегом неприятелей, а взвешенно, продуманно, по регулярному плану. Поэтому он абсолютно логичный, правильной прямоугольной формы, аккуратный как внутри, так и снаружи.

Его высокие стены из красного кирпича венчают башенки и зубцы, выполненные в форме ласточкиного хвоста. Историки полагают, что к строительству привлекали итальянских мастеров, которые придали оборонительному сооружению нехарактерную для XVI века элегантность. Другое его отличие — расположение не на возвышенности, а в низине, поэтому созерцать окрестности с крепостной стены не получится. Зато можно посвятить время исследованию того, что находится в стенах крепости. А здесь и мощные башни, в двух из которых находятся музеи, и старейшие тульские храмы.

Успенский собор. Это величественное здание XVIII века постройки, расположенное на территории Кремля. Наслаждаться его обликом нужно издалека, чтобы видеть целиком. Стоит охватить взглядом и легкие стены, и золоченые купола, и богатый декор с вычурными барельефами и орнаментами. Удивиться, как православный храм может до такой степени напоминать то ли нарядную шкатулку, то ли сказочный дворец. Тем не менее это действующий и главный храм местной епархии и один из основных исторических объектов Тулы. Нельзя не заметить, что собор находится в идеальном состоянии. Он прекрасно отреставрирован и воспринимается как сердце Тульского кремля.

Богоявленский собор. Это старинное здание тоже расположено в Тульском кремле и тоже входит в когорту интересных мест в Туле и области. Построенное в начале XIX века, оно недолго использовалось по прямому назначению. Из православного храма в советские времена делали то дворец физкультурников, то аэроклуб. Здание безжалостно перестраивали, чем до неузнаваемости изменили его изначальный облик. В 70-е годы здесь решили разместить музей оружия, и до настоящего времени в уже отреставрированном соборе находится часть знаменитой экспозиции.

Еще на территории Кремля сохранились изящные торговые ряды, построенные в XIX столетии. И совершенно не вписывающаяся в облик комплекса первая городская электростанция. Чтобы осмотреть все это, потребуется минимум четыре-пять часов, и только потом можно отправляться на прогулку по городским улицам.

Недалеко от Кремля расположены и другие привлекающие внимание старинные здания. Это Благовещенская церковь, которая едва младше кремлевских стен и является действующим храмом. Это и две расположенные рядом церкви Успенского женского монастыря, видом которых можно полюбоваться и пройти дальше, к Николо-Зарецкой церкви. Архитектурой она, возможно, и не удивит, но ее назначение для русских культурных традиций необычно. Храм был построен знаменитой тульской династией промышленников Демидовых как некрополь. И сегодня служит усыпальницей нескольким поколениям когда-то богатой и могущественной семьи.

Достопримечательности Тулы — что посмотреть за пару дней

Если время позволяет, не проходите мимо оригинального здания, построенного в виде богатырского шлема. Оно находится рядом с Николо-Зарецкой церковью. В этом необычном здании расположился один из главных туристических объектов Тулы, ее гордость и истинная историческая ценность — Тульский музей оружия.

Подходя к нему, удивляешься безупречной окружающей чистоте и порядку. Заметно, что туляки ценят и чтут оружейные традиции своего города. Коллекция музея — не только крупнейшая в России, но и старейшая: распоряжение о ее создании издал лично Петр I. А по указу императрицы Екатерины II при местном оружейном заводе была создана Палата оружия редкого и образцового.

С тех пор коллекцию неустанно пополняли, внося в нее образцы, выпущенные к особым датам, например, в честь посещения Тулы членами императорской семьи. Так и новые, современные, боевые и охотничьи виды оружия, выпущенные тульским оружейным заводом и другими российскими фабриками. В ХХ веке коллекция разрослась настолько, что ее пришлось перевезти в отдельное здание. Сегодня музейные фонды позволяют посетителям ознакомиться с потрясающим многообразием оружия от средневековья до современности. А потому экскурсия будет интересна взрослым и детям.

Среди главных тульских музеев особое место занимает Музей самоваров, расположенный практически у стен городского Кремля, в оригинальном здании с колоннами, часовней и высоким шпилем. Основан он был в 1900 году, когда количество самоваров в фондах местного историко-архитектурного музея стало угрожающе большим. Экспозицию отделили и продолжили наполнять работами местных мастеров. Самовары большие и маленькие, любых форм и мастей, кухонные и дорожные, с филигранным декором и причудливыми носиками — в коллекции музея хранятся настоящие произведения искусства и образцы из частных собраний, возраст которых насчитывает не одно столетие. И пусть сам музей небольшой, всего на два зала, но он оставляет богатые впечатления. Гостей радует и коллекция, и аутентичное оформление помещений старинной мебелью и посудой, демонстрирующей сцены чаепитий.

И еще один объект must-see самостоятельной экскурсионной программы по Туле, конечно, музей «Тульский пряник». Оказавшись здесь, вы сделаете для себя массу открытий. Во-первых, узнаете, что пряники украшают не вручную, а «печатают» на досках, а потому их узоры всегда так аккуратны и разнообразны. Во-вторых, что они бывают поистине огромных размеров, килограммов на пять. И здесь вы даже сможете купить такой экспонат. А в-третьих, что в Туле пряники ценят настолько, что местные кондитеры готовят особенные образцы к праздничным датам, например, к юбилею победы в Отечественной войне 1812 года и годовщине Куликовской битвы. И далеко не все эти образцы съедают: некоторые сохраняют как настоящие музейные экспонаты.

Что посмотреть в Туле с детьми

Вдоволь нагулявшись по городским музеям, можно отправиться на Казанскую набережную. Раньше эта часть берега реки Упы была в ведении Тульского оружейного завода и закрыта для горожан. Несколько лет назад набережную успешно вернули городу, реконструировали и превратили в прекрасное место для прогулок, спокойного и активного отдыха.

Прогуливаясь здесь по красивым мощеным дорожкам вдоль аккуратных газонов, понимаешь, почему Тула регулярно входит в ТОП-5 рейтинга России самых ухоженных и благоустроенных городов. Уютные скамеечки, симпатичные мостики над газонами, стильное освещение ночью и эффектная иллюминация стен Кремля, который находится тут же, параллельно набережной, — все это впечатляет и вызывает доброе чувство зависти (почему не везде так!). Здесь же на набережной есть детская игровая зона со спортивными и детскими площадками, скалодромом и качелями.

Другое потрясающее место для семейных прогулок — Парк культуры и отдыха имени П. Белоусова, занимающий территорию площадью более 100 гектаров. Это огромный зеленый массив в сердце города, ухоженный и благоустроенный, где можно спокойно бродить между газонами и цветочными клумбами, наслаждаясь свежим воздухом. Или отправить ребятню веселиться в парке аттракционов, которых здесь немало. Можно посетить зооуголок, где живут косули, кролики и газели, покормить лебедей в пруду и удивиться множеству ярких, говорливых попугаев.

А если общения с животными хочется больше, всей семьей можно направиться в Тульский экзотариум. Это единственный в России парк рептилий и амфибий, в коллекции которого только змей более 500 видов. Еще здесь живут ящерицы, жабы, крокодилы и гекконы. А у входа гостей встречает фигура тираннозавра, ласково прозванная местным населением «памятником теще».

Интересные места в Туле и области

Если вы приезжаете в Тулу на своем авто, потратьте минимум день на изучение достопримечательностей в окрестностях города. Невозможно обойти вниманием усадьбу Ясная Поляна, где в течение полувека жил, любил, творил и принимал знаменитых гостей-литераторов великий русский романист Лев Толстой.

Здесь, в Ясной Поляне, расположенной примерно в 20 км от Тулы, находится большой музейный комплекс. Его главный экспонат — Дом-музей Льва Толстого, в котором все сохранилось неизменным с момента смерти писателя. Здесь хранятся личные вещи семьи Толстых, книги и картины, стол, за которым работал писатель. На территории усадьбы есть еще несколько примечательных строений. Это дом Волконского, в котором, по предположению исследователей, когда-то жил дед Льва Николаевича. Это флигель, в котором маленький князь родился и провел первые годы своей жизни. Это конюшня, где и сегодня живут 30 лошадей, а желающие могут прокатиться верхом под чутким руководством инструктора. А еще березовая аллея, называемая самим писателем «прешпектом», большой пруд, парк в английском стиле, любимая скамья писателя и могила, в которой он похоронен.

Значительно дальше, в 130 км от Тулы в сторону Богородицка, находится знаменитое Куликово Поле, где в 1380 году произошло историческое сражение русских войск с ордой хана Мамая. Куликово поле — это не просто географическое название. Это мемориальный комплекс, музей под открытым небом, на территории которого установлен памятник-колонна Дмитрию Донскому и возведен храм Сергия Радонежского. А в расположенном здесь же селе Монастырщино каждый год в сентябре устраивают фестиваль народных традиций «Былина». Гостей приглашают повеселиться, померяться силами, посмотреть местный храм и музей и на старинной бричке домчаться до Зеленой дубравы, где несколько веков назад и состоялось эпохальное сражение.

Новый год в Туле 2021

Город привлекателен и зимой, так как в это время года здесь обычно лежит снег. И привычную экскурсионную программу можно здорово разнообразить активным отдыхом. На южном выезде из Тулы находится горнолыжный комплекс «Долина Х», где можно погонять на лыжах с горных склонов и попробовать свои силы в спуске на сноуборде.

Аналог комплекса в городской черте — небольшой поселок Форино, удаленный от Тулы на 20 км. Здесь тоже можно покататься на лыжах и сноубордах с оборудованных склонов. Или научиться уверенно стоять на лыжах с помощью инструктора.

К Новому году специальные программы готовят для гостей крупные гостиничные комплексы. Места стоит бронировать заранее, так как в этом году направления внутреннего туризма куда популярнее, чем в прошлом.

Что привезти из Тулы

Выбор, кажется, не велик, но это не так. Кроме пряников, которые стоит покупать обязательно, разных размеров и форм, можно накупить и других сладостей. В Туле делают прекрасную пастилу — белевскую из меда, орехов и ягод. А суворовские конфеты местной фабрики далеко известны за пределами города. Их тоже производят из натуральных ингредиентов: орехов, сухофруктов и соков.

Кроме вкусностей из Тулы нужно привезти самовар. Какой выбрать? Любой, хоть для большого застолья, хоть маленький декоративный, который украсит каждую кухню. Или даже бутафорский, в сувенирных лавках продают и такие. Тульские гармони, сувенирные ружья и игрушки-свистульки — вот краткий список покупок на память в этом удивительном городе.