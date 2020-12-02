Исследователи развеяли миф о нелюбви к чтению книг у поколения Z

Представители поколения Z считаются рожденными со смартфоном в руке, но при этом остаются активными читателями книг. Об этом стало известно ФАН из исследований Росиндекса и аналитики проекта по популяризации чтения ЮФ (материалы есть в распоряжении редакции).

Подростки выбирают бумажные книги

По сравнению с 2019 годом наблюдается 14-процентный рост спроса на бумажные книги, особенно среди женской аудитории, сообщила креативный продюсер проекта ЮФ Екатерина Кожанова.

Анализ мотивации к чтению у детей крупной маркетинговой компании, результаты экспертных круглых столов с участием социологов чтения, анализ открытых источников и партнерских исследований показывают, что представители поколения Z не просто читают книги, но даже преимущественно выбирают бумажные версии.

При этом девушки читают больше, чем молодые люди. Для чтения молодежь выбирает разный формат, часто совмещая бумажный вариант (55%) с электронным (52%) и аудиоверсии (22%). Интересно, что по сравнению с остальным населением Z-ты чаще покупают книги, а для чтения выбирают зарубежную фантастику, детективы, приключения. Русская и советская классическая проза остается на третьем месте в культуре читательского потребления.

Ранее аналитики отмечали большой разрыв между читателями и покупателями, отметила Екатерина Кожанова. Они связывают это с культурой потребления легального контента в России, но добавляют, что в последнее время этот разрыв сокращается.

«Все говорят о том, что подростки не читают. Это не так: они учатся и читают много, — объяснила Кожанова. — Но читают в рамках обучения, и когда заканчивают учиться, выбирают развлекательный контент, а книгам уделяют все меньше времени. Это та проблематика, с которой работает проект ЮФ, разработанный внутри ЭКСМО, при поддержке Фонда президентских грантов. Подросткам активно и агрессивно навязывают чтение, причем стереотипно. Но с подростками поколения Z надо работать без стереотипов и шаблонов».

Во время опросов 26% детей (и до 40% в старших группах) отметили, что им не нравятся книги из школьной программы — и особенно советская литература. Оказалось, что не более 30% детей выбирают книги для внеклассного чтения из школьной программы.

Многим подросткам не хватает на книги свободного времени: они говорят, что 25% их времени вне школы уже с 5-6 классов занимают домашние задания, кружки и секции. Про книги ребята говорят откровенно: «занимает много времени» и «скучнее, чем играть». Среди подростков постарше больше всего популярны мотивационные книги и обучающая литература.

Информационные аборигены

Руководитель сервисной линии Observer одной из крупных исследовательских компаний Марина Лучина рассказала об особенностях потребления другого контента представителями поколения Z.

Из детального исследования поведения россиян в Интернете за 2020 год видно, что россияне в возрасте 16-24 лет проводят в Сети около пяти часов в день, но и телевизор смотрит каждый второй из них, а газеты и журналы читает каждый третий.

Разумеется, для просмотра молодежь использует современные устройства — сайты и приложения, смотрят развлекательные российские телеканалы и зарубежные фильмы и сериалы. По данным исследования, девушкам нравятся развлекательные ток-шоу, музыкальные передачи, реалити-шоу, молодым людям — юмористические программы, передачи о музыке, компьютерах, спорте, авто, науке и технике.

На чтение газет и журналов представители поколения Z готовы выделить 15-20 минут в день, при этом 84% аудитории читают любимые издания на сайтах изданий и в мобильных приложениях.

Предпочтения контента пока классические: девушки выбирают статьи о моде, красоте, кулинарии, читают гороскопы и образовательные публикации. Молодых людей интересуют красивые девушки, наука и техника, автомобили, мотоциклы, спорт. Радиослушателей среди поколения Z около 27% — они слушают радио раз в неделю, преимущественно в машине и дома.

Именно «информационные аборигены» поколения Z чаще других заказывают в Интернете одежду, технику, еду из кафе и ресторанов, а каждый пятый — книги.

Напомним, в теории поколение людей, родившихся в период с 1994 по 2010 годы, называют поколением Z, или «цифровыми аборигенами». Они составляют 25% жителей Земли и 11% населения России.

Ранее аналитики выделили Анастасию Ивлееву, Ольгу Бузову, Ивана Урганта, а также Юрия Дудя, Александра Петрова и Константина Хабенского среди главных российских инфлюенсеров.