Юрий Лоза планирует работать в новогодние праздники

Певец, композитор Юрий Лоза в беседе с ФАН рассказал о своих планах на Новый год. Оказалось, что на праздниках он собирается найти себе занятие дома.

«Нет никаких планов. Все закрыто. Концертов нет. Сидим дома», — сообщил певец.

По его словам, в такой ситуации творческому человеку намного легче придумать, как провести свободное время.

«У меня, как у человека пишущего, есть куча заготовок, которые все ждут своего часа, когда появится время довести их до ума», — сказал композитор.

В то же время, собеседник отметил, что «трудовые будни» на новогодних праздниках для него — вынужденная мера, поскольку уже 15 лет его не приглашали на «Голубые огоньки». В этом же году певцу портит праздничное настроение еще и отсутствие концертов и ограничения из-за пандемии.

«Что значит «заполнять залы только на 25 %»? Это глупость несусветная. Люди едут в переполненном метро, потом оттуда в переполненном автобусе приезжают на концерт. Их начинают рассаживать через трое. Смысл есть какой-то в этом или нет? Я не вижу. Для меня это кажется абсурдом несусветным. Я считаю, что у всех нормальных людей, кто не может этого понять, настроение только портится ближе к новому году. Понять логикой то, что происходит, я не могу. Я понимаю, что есть другая причина того, что происходит, какие-то другие цели. Я считаю, что коронавирусные ограничения введены не для борьбы с коронавирусом. Для того, чтобы народ не гулял и сидел дома. Может быть, чтобы праздник украсть у людей. Я не знаю, зачем это сделано», — подытожил Юрий Лоза.

Своим же коллегам в преддверии Нового года артист пожелал не терять бодрости духа.