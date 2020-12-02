Соболь устроила провокацию в ГП №92 по методичке «Альянса» Васильевой

Юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, НКО-иноагент) Любовь Соболь устроила провокацию в поликлинике на Арбате. Словно следуя «методичке» главы «Альянса» Анастасии Васильевой, Соболь устроила скандал из-за несуществующей проблемы «массового увольнения персонала». В политическом Telegram это считают неудачной попыткой заручиться доверием электората в преддверии выборов в Госдуму 2021 года.

Городская поликлиника №92 (ГБУЗ ГП №3 ДЗМ филиал №3, ГП №92), находящаяся в Ермолаевском переулке в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы, критикуется жителями за труднодоступность получения медицинских услуг. Виновной москвичи считают Елену Самышину — нового главврача головного учреждения «Городская поликлиника №3», занявшую должность в феврале 2020 года. В том числе местные жители ставят ей в вину уход врачей в последние месяцы.

На сообщение об увольнении медперсонала отреагировала юрист ФБК Любовь Соболь. Сотрудница фонда 29 ноября организовала у поликлиники встречу с местными жителями и муниципальными депутатами, рассчитывая подогреть конфликт за счет принятия участия в акции большого количества москвичей. Но на встречу пришло около пяти человек. По данным Telegram-канала «Остапа понесло», интерес москвичи не проявили из-за надуманности проблемы.

Однако этот факт не помешал Соболь 30 ноября устроить провокацию с записью происходящего на видео, она вошла в административную часть поликлиники вместе с операторами и дезорганизовала рабочий процесс учреждения. Соболь, заявляя, что ее прислали местные жители, на повышенных тонах высказывала врачам свои подозрения об умышленном «массовом увольнении врачей», организации работы учреждения в целях «освоения бюджета» и работы на благо депутатов от партии власти, выдвигающихся в Государственную думу. После провокации Соболь спешно покинула учреждение, оставив удивленных произошедшим врачей.

В политическом Telegram обратили внимание на произошедшее, отметив, что провокация является неудачной попыткой Любови Соболь набрать политические очки и наладить контакт с жителями ЦАО — округа, от которого юрист ФБК планирует выдвинуться на выборах в Госдуму РФ в 2021 году. Провальность акции заключается в том, что никакого принудительного «массового увольнения» врачей не было, а сама проблема раздута.

Суть ситуации в поликлинике №92 заключается в следующем. После смены главврача в городской поликлинике №3 в филиале №3 в Ермолаевском переулке на Арбате уволилась небольшая часть врачей из числа руководящего состава. На новое место работы вслед за ушедшими руководителями перешла и часть врачей. При этом в ГП №92 был оперативно проведен набор нового персонала. Как пишет Telegram-канал «Остапа понесло», на момент прихода нового главврача в поликлинике на Арбате работали 123 врача, а сейчас 157. Заявленной проблемы нехватки персонала и невозможности получить медуслуги нет.

Провокация Любови Соболь технологически и организационно дублирует акции «Альянса» (НКО связана с Алексеем Навальным) Анастасии Васильевой, которая ранее была уличена в неумении проверять факты, распространении фейков и организации провокаций на базе несуществующих или малозначительных проблем в медицинских учреждениях. Васильева также дезорганизует работу медучреждений, фактически врываясь в административную часть больниц и поликлиник с операторами, где устраивает скандалы и истерики для рекламы своего движения и создания негативного информационного фона.

Напомним, утром 11 ноября Васильева, а также группа сопровождающих ее людей, включая представителей «Альянса», проникли в вологодский городской роддом №1, воспользовавшись имеющимся у них ключом от двери запасного выхода учреждения. Сам ключ предоставила уволенная работница роддома Людмила Васильева, которая в день проникновения также была в составе группы Васильевой. Вступив в конфликт с администрацией учреждения, глава «Альянса» объяснила их визит «негласной проверкой» наличия средств индивидуальной защиты, а также намерением провести акцию протеста против увольнения их коллеги Людмилы Васильевой. При этом никаких документов о проведении «профсоюзной» или какой-либо иной проверки предоставлено не было. Визитеры вели себя вызывающе, агрессивно, а также нарушали требования к посещению лечебных учреждений во время пандемии коронавируса. Выгнать провокаторов, снимающих происходящее на камеру, удалось лишь после того, как главврач роддома Марина Курапова вызвала Росгвардию. Инцидент получил огласку в журналистском сообществе. Так, Илиас Меркури раскритиковал «Альянс» за создание угрозы пациентам больницы и отметил недопустимость подобного рода провокаций ради пятиминутных роликов.

Ранее СМИ писали о защите Васильевой несуществующих больниц. В частности, «Альянс» Васильевой дважды распространял фейк о проблемах в вымышленной Нижнекамской БСМП. Также глава движения призывала отправить в отставку главу Минздрава РФ после вброса оппозицией со ссылкой на министерское распоряжение информации о том, что врачи обязаны согласовывать все комментарии о COVID-19 c пресс-службой министерства. Хотя на самом деле распоряжение касалось лишь подведомственных Минздраву клиник, а само согласование обозначалось как рекомендация.