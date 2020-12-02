Наташа Королева в изумрудном платье взбудоражила фанатов глубоким декольте

Москва, 2 ноября. Известная российская певица Наташа Королева откровенно рассказала поклонникам о роскошном подарке, который она сделала себе перед Новым годом. Снимки и видео 47-летняя артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте в разделе stories.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса последнее время часто жалуются на проблемы материального плана на фоне пандемии коронавируса. Они лишились возможности проводить концерты и, соответственно, получать гонорары. Однако некоторые артисты все же нашли деньги на дорогие подарки для себя любимых.

В этом списке значится и супруга стриптизера Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, Наташа Королева. В столь непростое время она решила заглянуть в один из модных домов и приобрести роскошную вещь — мерцающее платье по фигуре изумрудного цвета и манто из натурального меха в тон. Королева взбудоражила фанатов глубоким декольте и стройными ногами в этом шикарном наряде, подчеркивающем ее аппетитные формы.

Напомним, пару месяцев назад в семье Сергея Глушко и Наташи Королевой разгорелся скандал. Оказалось, что певице изменил супруг, он привел в квартиру двух девушек, которые сняли на видео факт измены. Сам Тарзан позже обвинил их в случившемся и заявил, что его якобы чем-то «накачали». Одной из любовниц стриптизера оказалась молодая актриса Анастасия Шульженко.

Российский певец Митя Фомин ранее дал простой совет Сергею Глушко и объяснил, что именно тот в громком скандале с изменой сделал неправильно.