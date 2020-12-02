Кто в 2021 году в РФ может лишиться пенсии, двойные выплаты в декабре

Российским пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, напоминают: с начала 2021 года все социальные выплаты (пенсии, пособия, ежемесячные выплаты из материнского капитала и т. д.) будут производиться только на карту национальной платежной системы «Мир». Те, кто не успеют до Нового года по каким-то причинам оформить такую карту, могут в январе не получить положенные выплаты — деньги вернутся в Пенсионный фонд.

Напомним, для удобства получателей социальных выплат срок полного перехода на российскую платежную систему продлевался дважды: с 1 июля на 1 октября, а затем — с октября на 1 января 2021 года.

Как не остаться в январе без пенсии

Отметим, получателей российских пенсий, еще не оформивших карту «Мир», проживающих на территории РФ, не так много. Всем этим людям, а также российским пенсионерам, которые живут за рубежом, нужно поспешить и до конца декабря оформить карту «Мир» в своем кредитном учреждении: там, где они получают пенсию. Банки, как правило, оформляют такие карты быстро, для удобства сохраняя пенсионеру номер его старого счета. В этом случае начисление пенсии на новую карту в 2021 году произойдет автоматически, специальное заявление подавать не потребуется.

А вот если номер счета изменится, то получателю пенсии необходимо самостоятельно сообщить в Пенсионный фонд реквизиты карты «Мир. Это можно сделать лично — через МФЦ или территориальное отделение пенсионного фонда, а также онлайн — через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо на сайте ПФР. Карту в условиях пандемии COVID-19 как правило доставляют на дом, ее обслуживание для пенсионеров является бесплатным.

При этом Центробанк успокаивает тех, кто боится остаться в Новом году без пенсии. Согласно разъяснению ЦБ, все крупнейшие российские банки обязательно успеют до конца года перевести всех «своих» пенсионеров на карты «Мир». На сегодня на российскую платежную систему уже переведено более 96% пенсионеров.

Отметим, ограничения, касающиеся банковских карт, не коснутся тех, кто получает пенсию по старинке — наличными на почте (либо с почтальоном на дом), а также непосредственно на банковский счет, не привязанный к карте. Эти категории граждан продолжат получать деньги, как раньше.

Кто получит в декабре двойную пенсию

Как ранее сообщал ФАН, двойную пенсию в декабре перечислят пенсионерам, которые получают выплаты с первого по девятое число каждого месяца. Этой категории получателей деньги за январь будут выплачены вместе с пенсией за декабрь.

Отметим, некоторые категории пенсионеров к Новому году получат прибавки, о которых ранее сообщало Федеральное агентство новостей. Также с Нового года некоторым категориям получателей социальных выплат проведут индексацию пенсий выше уровня инфляции. Так, для неработающих пенсионеров пенсии подрастут примерно на тысячу рублей в месяц. Подробнее об этом в материале ФАН.