В Томской области начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса

Томск, 2 декабря. Жители Томской области начали получать бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции и пневмонии. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Отмечается, что лекарственные средства с доставкой на дом получило уже более 500 человек. Бесплатные лекарства полагаются пациентам с подтвержденным коронавирусом или пневмонией. Важно отметить, что бесплатные лекарства выдаются только пациентам, которые проходят лечение амбулаторно или выписаны из стационара на долечивание.

На данный момент в Томскую область поступило 60 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

«На прошлой неделе мы начали тестировать процесс передачи лекарств с рядом поликлиник Томска. С этой недели все медицинские организации области работают по разработанной логистике», – прокомментировала заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области по медицинским вопросам Наталия Метелева.

Жители области в социальных сетях пишут, что многим ставят пневмонию, а не коронавирус, поэтому важно, чтобы лекарства действительно доходили до всех нуждающихся.

«Все хорошо, но почему коллеги массово от пневмонии мучаются, но ковид никому не поставили», – пишет жительница региона.

Лекарства врачи назначают согласно рекомендациям Минздрава России в зависимости от степени тяжести заболевания. Это могут быть противовирусные лекарства, а при необходимости антибиотики. Кроме того, пациенту могут быть выписаны жаропонижающие препараты, антикоагулянты, препятствующие образованию тромбов и гормональные препараты.

После того, как пациента осмотрел врач, назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр. После сотрудники областного аптечного склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом.

Напомним, что на прошлой неделе в Томск приезжала рабочая группа Минздрава, которая обязала властей региона немедленно организовать выдачу бесплатных лекарств.