Украина вынашивает план по захвату Донбасса, но его может сорвать выступление представителей ЛДНР в Совбезе ООН. Об этом ФАН заявил первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Стагнация минского переговорного процесса, невыполнение официальным Киевом решений «нормандской четверки» подталкивают Россию как одного из посредников урегулирования конфликта в Донбассе к более активным действиям. Так, Донецкая и Луганская народные республики при содействии постоянного представительства России в ООН сегодня примут участие в заседании Совета безопасности, посвященного выполнению минских договоренностей. Впервые в истории голос жителей Донбасса будет услышан и прозвучит в стенах Совбеза ООН.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что представители Киева Великобритания, Франция, Германия, Эстония, Бельгия и США намерены бойкотировать заседание. По его словам, выступление представителей ДНР и ЛНР в Совбезе ООН — попытка легитимизировать Донбасс.

Федеральное агентство новостей обратилось за комментарием по данному поводу к депутату Госдумы России Виктору Водолацкому. Он считает, что выступление представителей Донецкой и Луганской народных республик в Совбезе ООН позволит жителям Донбасса донести до мирового сообщества правду о конфликте в шахтерском регионе.

«Выступление представителей ДНР и ЛНР в Совбезе ООН даст очень многое. Донбасс расскажет правду о невыполнении Киевом Минских соглашений, которые торпедируют Зеленский и его команда. Кроме того, итоги встречи «нормандской четверки» показали, что Украина не будет выполнять взятые на себя обязательства. Поэтому ЛДНР важно донести до мирового сообщества правду о том, что скрывает миссия ОБСЕ, как Зеленский обманывает весь мир. Сегодня все жители Донбасса, а это более 2,5 млн человек, хотят жить без войны. Они хотят строить свою жизнь без нацистов, приспешников и потомков Бандеры и Шухевича. Представители Донбасса расскажут, что Украина превратилась в страну, где сегодня культивируется нацизм, который распространяется на государства Европы. Они покажут, что к власти после госпереворота пришли люди, которые проповедуют насилие и убийства мирного населения», — сообщил он.

Первый замглавы комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Украина вынашивает план по захвату Донбасса, но его может сорвать выступление представителей ЛДНР в Совбезе ООН.

«Это хорошо, что они выступят. После этого переговоры в Минске будут проходить совсем иначе. Украину могут заставить прекратить до сих пор продолжающуюся гражданскую войну и убийства мирного населения Донбасса. Сегодня ВСУ в пределах линии разграничения сооружают укрепрайоны, формируют новые группировки. Заявления командиров украинской армии говорят о том, что они хотят уничтожить мирных жителей ЛДНР. Естественно, это все свидетельствует о том, что Украина готовится к провокации. И как раз выступление в Совбезе ООН может сорвать проведение этой провокации. Представители ЛДНР все это расскажут и покажут. Думаю, после этого должно многое изменится в жизни людей Донбасса», — резюмировал Виктор Водолацкий.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что русский язык запретят на рынках и в магазинах Украины.