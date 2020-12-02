Татьяна Волосожар и Максим Траньков раскрыли тайны шоу «Ледниковый период»

Москва, 2 декабря. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков раскрыли тайны популярного шоу «Ледниковый период» и рассказали Teleprogramma.pro, как с пользой проводить время дома и избежать семейных конфликтов.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в расписание Татьяны и Максима, но сейчас скучать им все равно не приходится. Волосожар продолжает трудиться в своем центре фигурного катания, а Траньков в качестве тренера готовит спортсменов к чемпионату России. Также пара задействована в «Ледниковом периоде». Если Татьяна принимает участие в шоу впервые, то Максим уже был на телепроекте в качестве члена жюри.

Как заметила Татьяна Волосожар, в шоу, действительно, очень много сильных пар. Она поделилась своими мыслями насчет возможного победителя проекта. С точки зрения фигуристки, «с таким боевым настроем точно до финала дойдут Роман Костомаров и Регина Тодоренко». Также можно сделать ставку и на пару Ольги Кузьминой и Александра Энберта, добавила Волосожар.

«Интересен прогресс на льду Вячеслава Чепурченко и Яны Хохловой, а также Вольфганга Черни, выступающего с Оксаной Домниной», — заметила он.

Слова супруги поддержал и Максим Траньков. Он считает, что «тандем Костомарова и Тодоренко удачен, они хорошо друг другу подходят, в том числе и по характеру». Тренировки у пары проходят легко, однако, как отметил собеседник издания, Роман — непростой парень, однако Регина уравновешивает его.

«Сочетание опыта и комфортного режима работы дает результат в оценках этой пары. Энберт и Кузьмина стали фаворитами, потому что Ольга очень хорошо чувствует себя на льду. Ну и их плюс — большая разница в росте и весе, из-за чего Саше легко делать сложнейшие поддержки с такой миниатюрной партнершей», — посмотрел на участников шоу с профессиональной точки зрения Максим.

Он также объяснил, что сейчас происходит с международными турнирами по фигурному катанию. Определенности в этом вопросе нет, сказал Траньков, отметив, что РФ пыталась проводить соревнования, но их было очень мало. Чемпионат России по фигурному катанию, как и было запланировано, пройдет в Челябинске в середине декабря, а вот чемпионат Европы пока остается под вопросом.

Супруг Волосожар рассказал и о паре Владимира Морозова и Евгении Тарасовой, с которой он работает. Фигуристы полностью пропустили начало сезона из-за обнаруженного у Морозова коронавируса, но сейчас спортсмены уже в строю и продолжают работу — участвуют там, где успевают. Максим Траньков добавил, что была очень тяжелая подготовка к этапу Кубка России в Казани.

Татьяна, по собственному признанию, большое внимание сейчас уделяет своему центру фигурного катания и пытается его развивать.

«Летом проводили выездные сборы в Сочи, сейчас готовим еще одни недельные сборы в Москве на «Апиа Арене» со 2 по 9 января. Работы много, она меня увлекает. В управлении центром помогает образование, которое я недавно получила, — окончила факультет спортивного менеджмента МГУ. Но больше всего времени и сил я отдаю семье, Анжелике и обустройству дома», — поделилась двукратная олимпийская чемпионка 2014 года.

Также семейная пара рассказала, как проводит время дома. Татьяна во время самоизоляции занималась развитием памяти и внимания, а Максим повышал свои кулинарные навыки — «подтянул барбекю-кулинарию». Для многих пар пандемия стала настоящим испытанием — удаленный режим работы, отсутствие движения, постоянное времяпрепровождение с членами семьи, стресс и скандалы. Как признались Татьяна Волосожар и Максим Траньков это, к счастью, их не коснулось, и ссор им удалось избежать. Пара поделилась рецептом семейного счастья в пандемию

«Мы с Максимом вообще очень редко ссоримся. Обсуждение профессиональных моментов стараемся не приносить домой, хотя все равно иногда споры случаются. Но в бытовом плане их нет. Никогда не ругались из-за того, какие обои клеить или какой кран ставить. В карантин мы стали еще ближе, проводили больше времени вместе, смогли наконец-то побыть с семьей, не отвлекаясь на работу», — разоткровенничалась фигуристка.

Траньков добавил, что у них с женой характеры непростые, и споры бывают, но они длятся не больше пяти минут.

«Если на льду у нас порой бушуют страсти, то дома мы ничего не делим, там у нас идеальная атмосфера. Не помню моментов, когда надо было искать компромисс», — признался он.

Татьяна Волосожар ранее дала большое интервью ФАН и призналась, что ей очень нравится кататься в шоу «Ледниковый период» вместе с актером театра и кино Евгением Прониным, хотя до этого она не была с ним знакома. Также фигуристка рассказала о необычном подарке Пронину на день рождения.