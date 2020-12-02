Ярославль входит в десятку самых известных древних русских городов, которые вершили судьбы страны. Расположился он на берегу реки Волги и по праву считается поволжской жемчужиной. Исследователи расходятся во мнении, когда же точно был образован этот красивейший город, но археологические раскопки свидетельствуют, что в этом месте задолго до его основания селились древние славянские племена. До наших дней сохранились предания о «хозяине» тех мест — медведе. Именно он изображен на гербе города, а местность еще называлась Медвежьим углом. Согласно одной из многочисленных легенд или сказаний, князь Ярослав, собиравший дань с поселенцев Медвежьего угла, в один из своих визитов сразился со зверем и победил его. Так медвежья вотчина стала именоваться в честь смелого и мудрого князя Ярослава.

Первые документальные упоминания о городе Ярославле датируются 1071 годом, а основан он был примерно за полвека до этого. Наследие древней Руси здесь чтут и бережно охраняют, неспроста город назвали столицей Золотого Кольца, что говорит о популярности этого туристического маршрута. Предлагаем и вам вместе с нами прогуляться по Ярославлю и составить план посещений самых интересных мест.

Основные достопримечательности Ярославля в его историческом центре

Что же интересного можно увидеть в Ярославле за короткий срок в один-два дня? В путешествие на пару дней или тур на уикенд лучше, конечно же, включить самые топовые объекты. Доминантой города считается Ярославский музей-заповедник. Иногда это место именуют также Ярославским кремлем, хотя полюбоваться самим кремлем вам не удастся, ведь в наше время от него осталось лишь название. Постройки кремля, возведенные на мысу, образованном реками Волгой и Которослью, были деревянными. Устоять в многочисленных битвах с врагами, пожарами и временем им не удалось. Если бы московские князья не озадачились строительством каменных стен, то Московский Кремль так же остался бы для нас лишь на страницах старинных гравюр.

В Ярославле современные туристы могут осмотреть башни и белокаменные стены Спасо-Преображенского монастыря — основную достопримечательность вышеупомянутого музейного комплекса. В свое время каменный монастырь-крепость выполнял роль форпоста, защищавшего подступы к деревянному кремлю. Монастырский комплекс представлен старейшим в городе Спасо-Преображенским собором, тремя храмами — Введенской церковью, Воскресенской и Чудотворцев и часовней старца Трифона. Собор, помимо своей архитектурной ценности и живописных фресок, знаменит тем, что в нем освящали свои знамена перед битвой лидеры народного ополчения Минин и Пожарский.

Для историков-филологов будет интересна экскурсия, посвященная единственному экземпляру «Слова о полку Игореве». Экспозиция расположилась в трапезной монастыря, и, кроме самой рукописи, здесь вы увидите не менее ценные экземпляры других книг, иконы, мебель и реконструкции древних русских доспехов. Несмотря на многочисленные исследования ученых, «Слово» до сих пор не открыло всех своих секретов: неизвестен ни его автор, ни значения многих слов.

Излюбленные места для путешественников — смотровые площадки. В Ярославле такой площадкой стала звонница Преображенского монастыря, сооруженная во времена Ивана Грозного. 18 колоколов звонницы были отлиты в Петербурге, во Пскове и в других городах. Это самая большая в Ярославле колокольня, звуки колокольных перезвонов слышны в самых отделенных районах города. Виды с нее открываются на все самые интересные места — набережная, театры, музеи.

Стрелка — уникальная природная достопримечательность Ярославля, узкая береговая полоска, с двух сторон омываемая реками — Волгой и Которослью. Это любимое место для променада у местных жителей и туристов, популярное в любое время года. Стрелка состоит из двух площадок — нижней, песчаной, с аллеями и фонарями и верхней, на которой раньше располагался рубленый город. На высокой набережной находится одна из главных «изюминок» Стрелки — камень, с которого по преданиям началось строительство Ярославля. Это большой обтесанный кусок скалы с надписью на современном русском языке. В летнее время туристов, посетивших Стрелку, радуют фонтаны, подсвеченные всеми цветами радуги.

Если прогуляться чуть дальше в сторону, где набережная заканчивается, можно увидеть небольшие, но очень аутентичные старинные храмы — церковь Николы Рубленного и храм Спаса-на-городу, а между ними раскинулся овраг Медведицкий — тот самый, знаменитый. Ведь одно из старинных названий местности — город Медведь, Медвежий угол. Находился он на перекрестке сухопутных дорог и двух речных транспортных артерий. А сзади был защищен глубоким рвом — Медведицким оврагом, в котором в наши дни уютно расположился спортивный комплекс.

Набережные Ярославля — Которосльная и Набережная Волги — достойны отдельного внимания. Интересны они прежде всего своими часовнями и храмами. Прогуливаясь по Которосльной набережной, обязательно дойдите до Казанской часовни — образчика современной архитектуры. Она была возведена в 1997 году и символизирует память благодарных потомков о событиях 1612 года и участниках народного ополчения. Небольшая белая стела-ракета также знаменита тем, что ее изображение присутствует на купюре достоинством 1000 рублей.

Волжская набережная изобилует прекрасными речными панорамами, по-своему красивыми и летом и зимой. С верхнего уровня открываются чудесные виды на Митрополичьи палаты, Храм Ильи Пророка, Волжские ворота, усадьбу губернатора, храмы Николы Нейдина и Рождественскую церковь.

Слобода в Древней Руси была особенным местом, поселением в черте города со своим укладом жизни. На их территориях селились кузнецы, кожевенных дел мастера, гончары, стрельцы, пушкари, матросы. Подобное разделение труда позволяло передавать все секреты ремесла из поколения в поколение, «не отходя от станка». Такие специалисты очень ценились и находились на службе у царя, за что и назывались «государевыми людьми». Позже слободой стали именовать все пригороды или районы большого города. В Ярославле сохранились частично уцелевшие слободки, а точнее архитектурные памятники, оставшиеся от последней. Так, например, в кожевенной слободе Толчково на денежные сборы жителей был построен храм, который до сих пор считается одним из самых знаменитых в городе — храм Усекновения головы Иоанна Предтечи. Располагается эта достопримечательность на правом берегу Которосли. После восстановительных работ храм поражает своим размахом: для его росписи была приглашена целая артель из 16 художников.

Еще одна слобода — Коровина — представлена архитектурным ансамблем из Святых ворот, колокольни и двух церквей — Иоанна Златоуста и Владимирской. Все здания выполнены из красного кирпича и расположены симметрично друг к другу. Колокольня находится посередине между храмами и очень напоминает миниатюрную копию башен Московского Кремля. Святые ворота — самая поздняя постройка данного исторического комплекса, оформленная в стиле барокко.

Ярославская мануфактура, одна из старейших в городе, разместила на своей территории целый парк — Петропавловский. Сохранившиеся до наших дней строения фабрики, такие как дом владельцев, сторожки, светлицы для рабочих и Петропавловская церковь, а также парковые аллеи, являются частью комплекса Ярославской большой мануфактуры.

Где можно отметить Новый год в Ярославле?

В Ярославле отдельную новогоднюю программу готовит для туристов каждый гостиничный комплекс, здесь все зависит от желания и бюджета гостей. Помимо праздничных застолий, вас ждут уличные гуляния, танцы, конкурсы и многое другое. Если вы устали от суеты, можете выбрать для себя и своей семьи один из сложившихся туристических маршрутов и осмотреть главные достопримечательности Ярославля. Зимний Ярославль с его заснеженными набережными, кафе и конными прогулками займет достойное место в памятном архиве ваших путешествий.

Городские пространства также готовятся к приему гостей и празднованию Нового года, подробности можно посмотреть на городских сайтах. На площадях планируют поставить более 30 елок, построить снежный лабиринт и горки, что обязательно понравится вашим детям. Главным местом новогодних празднований станет Советская площадь. Традиционно по своему маршруту будет ходить «Волшебный троллейбус».

Что посмотреть в Ярославле с детьми?

Детям будет интересно послушать историю возникновения города, побывать на месте Кремля, на Стрелке и, конечно же, подняться на колокольню Преображенского монастыря — на его смотровую площадку. Есть для юных путешественников и специальные программы, они предлагают прогулки по тематическим паркам, которых в Ярославле предостаточно.

Начать осмотр парков можно с Парка 1000-летия, который находится на берегу Которосли, на месте бывшего ипподрома. Этот парк еще довольно молодой, с невысокими насаждениями, среди которых маленькие клены, сосны, жасмин, барбарис, сирень. Главной достопримечательностью парка стала скульптура медведя с рыбой — символ хозяина ярославских земель. Автор скульптурной композиции — известный Зураб Церетели.

Детский парк на проспекте Ленина привлечет любителей птеродактилей и диплодоков. Экспозиция динозавров включает около 20 видов этих представителей древней цивилизации. Рядом с каждым экземпляром присутствует табличка-описание: состав ежедневной трапезы животного, особенности его жизни и т. д. Для пущей атмосферности создатели экспозиции постарались воссоздать естественную среду обитания наших предков-динозавров, поэтому на территории парка вас ждут непривычные в этих широтах пальмы и вулканы.

Городской парк «Даманский остров» действительно расположен на островке на реке Которосль в самом центре города. До культурного преобразования Ярославля здесь располагались огороды местных жителей, до которых можно было добраться только на лодках. Именно обособленность Даманского парка и стала его визитной карточкой. Сегодня на острове проводятся все самые значимые праздничные мероприятия. Детей заинтересуют разнообразные аттракционы, а также возможность покататься на конных экипажах, а в зимний период — на снегоходах.

Одна из достопримечательностей Ярославля, которая непременно понравится как взрослым, так и ребятишкам, — это Художественный музей, расположенный в Доме губернатора. Главное здание музея было несколько раз перестроено и использовалось в качестве Путевого дворца, где останавливались русские императоры. Усадебный комплекс, построенный в 1820 году для градоначальника, интересен не только своими строениями — главным корпусом, флигелями, хозяйственными постройками, но и роскошным садом. За зелеными насаждениями и фонтаном тщательно ухаживают. Прогуляться по аллейкам — отдельное удовольствие.

Юношам и другим любителям военного искусства будет интересно зайти в Музей боевой славы с открытой парковой площадкой, где выстроилась военная техника. Рядом с Коровницкой слободой расположена еще одна достопримечательность, связанная с военным делом — Исторический музей на Златоустенской.

Город, который начинался с деревянного кремля, не мог обойти вниманием такое важное ремесло, как пожарное дело. Пожарных в Ярославле чтут и уважают, им посвящен специализированный Музей пожарного дела, в котором вы можете полюбоваться диорамой великого пожара 1658 года, после которого город долго отстраивали и восстанавливали.

Юным астрономам и просто любознательным маленьким путешественникам рекомендуем сходить в планетарий. Скучно здесь точно не будет! Полное название планетария — Культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой, первой женщины-космонавта. Он был открыт совсем недавно — в 2011 году. Здание выполнено в необычном стиле и напоминает космическую станцию с большим стеклянным куполом. Познавательные интерактивные программы планетария рассчитаны на детей самого младшего возраста и не станут утомительными.

В Ярославле два основных детских театра — Театр юного зрителя и Театр кукол. Помимо обычных спектаклей, они предлагают для детей и традиционную праздничную программу встречи Нового года.

Любителям животных — добро пожаловать в ярославский цирк и зоопарк. Зоопарк известен своими крупнейшими ландшафтами, которые повторяют особенности среды обитания животных, представленных посетителям.

И, конечно же, одним из самых топовых мест для детского отдыха и развлечений в Ярославле является аквапарк «Тропический остров». Здесь можно провести не один час, сменяя одну площадку с аттракционами на другую.

В летний период юные туристы могут покататься на детской железной дороге. Детской она называется не только из-за ее размеров, ведь весь необходимый «функционал» здесь выполняют именно дети — от машинистов поезда до стрелочников.

Какие интересные сувениры можно приобрести в Ярославле?

Выбирая в Ярославле подарок для своих близких, можно остановиться на известной ярославской марке часов «Чайка». Сегодня ассортимент часов настолько велик, что непременно удовлетворит самый взыскательный вкус: наручные часы, настольные, настенные.

Гурманам понравятся съедобные подарки и сувениры, такие как ярославские сыры, пряники, кондитерские изделия. Из алкогольной продукции можно выбрать себе бутылочку здешнего бальзама — например, настойку «Старый Ярославль».

Ценителям фарфора придется по душе большой выбор чайной и кофейной посуды, кувшинчики, чашечки и статуэтки от местной Керамической мануфактуры. А самые смелые и «экстремальные» могут увезти из Ярославля теплые удобные валенки, пуховые платки и шляпки.