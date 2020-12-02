Юрий Сидоренко: Бывает, и мужчина за рулем — «обезьяна с гранатой»

Ведущий шоу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ!» Юрий Сидоренко в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о процессе утилизации авто, о сексизме на дорогах и о секретах отечественного автопрома.

Как пандемия изменила жизнь

— Как изменила вашу жизнь пандемия и на чем больше всего сказались новые реалии?

— Пандемия сказалась на всех, и я не исключение. Но я в какой-то мере даже благодарен этому году. Он притормозил бешеный ритм жизни, заставил меня остановиться и подумать. Я переосмыслил некоторые свои жизненные ценности, и в целом мое мировоззрение сильно изменилось. Я наконец смог полноценно провести время со своей семьей. Иногда в социальных сетях я делюсь мыслями про семью, жизнь, философствую, так сказать. Люди наконец стали ценить отношения. Мы, например, не могли ходить к родителям просто от страха их заразить, а когда есть запрет и нарушены привычные нормы общения, начинаешь понимать ценность того, что раньше казалось обыденным. Появилось чувство того, что мы заново влюбились в своих родителей и поняли, насколько они для нас важны.

О выборе автомобиля

— Вы участвуете в шоу на отечественной машине — это дань спонсорам или ваш сознательный выбор?

— Действительно, спонсором одного из сезонов выступил УАЗ. Мне даже пришлось ездить на двух УАЗах, на личном и спонсорском. Но это не дань спонсорам. Свой автомобиль я купил еще в 2010 году и активно им пользовался в городе. Это мой сознательный выбор. Мне очень нравится этот автомобиль и полностью устраивает по своему функционалу, ходовым качествам, салону и вместительности багажника. Я являюсь заядлым дачником, поэтому он мне пришелся в пору. Часто мой бронзовый брендированный автомобиль узнают, машут, улыбаются.

— Стоит ли новичку-автолюбителю после автошколы покупать новый автомобиль? Или лучше приобрести подержанный?

— Если есть на то средства, я рекомендую приобретать новый автомобиль. Во-первых, будет оформлен страховой полис КАСКО, по которому могут восстановить ваш автомобиль. Полис ОСАГО оформляется в любом случае: как на подержанный, так и на новый автомобиль. То есть если человек, попадая в ДТП, виноват, восстановят и его транспортное средство, и автомобиль, в который он врезался.

Как правило, если водитель-новичок покупает подержанный автомобиль, КАСКО никто не страхует. И поэтому свою машину в случае виновности в ДТП придется восстанавливать за свой счет.

— В последнее время довольно часто меняются правила и регламенты ПДД. Какое изменение, на ваш взгляд, назрело больше всего?

— По всем этим изменениям у меня одно мнение —– отрицательное. Часто что-то вводят, что-то отменяют. По моему мнению, нет никакой целесообразности в большинстве новых правил. Нужно просто усиливать штрафы, но не стоит вводить новые регламенты.

О женщинах за рулем

— Российским автолюбителям свойственен сексизм: мы все знаем поговорки «женщина за рулем страшнее атомной войны», «женщина за рулем — это обезьяна с гранатой» и так далее. А на ваш взгляд: кто опаснее за рулем — мужчина и женщина?

— Могу сказать только одно. Бывает, и мужчина за рулем — «обезьяна с гранатой», здесь нельзя говорить категорично. Я знаю многих женщин, кто водит лучше и аккуратнее, чем мужчины. Сам по себе инстинкт самосохранения у женщин выше. Опасны те водители, которые не умеют нормально водить и не уважают других водителей. Независимо от пола. Женщины за рулем такие же, как и мужчины. Не надо никого сравнивать и грести под одну гребенку. Для меня это выражение неверное.

— Вы советуете женщинам быть в автосервисе немного дурами, почему?

— Когда вы приезжаете в автосервис и пытаетесь показаться умными, так как вы прочитали про свою неисправность и уверенно ее озвучиваете, вам сделают именно то, о чем вы просите. Автомеханики четко выполняют просьбу клиента.

А нужно просто сказать «я ничего не понимаю, сделайте, пожалуйста, диагностику». Этого будет достаточно. Мастера проверят ваш автомобиль, установят неисправность и устранят. То есть, сделают именно то, для чего вы и приехали в автосервис. Но и, конечно, хуже не будет, если вы почитаете заранее о предполагаемой проблеме в своей машине. Главное, про ваши «знания» не говорите никому.

— Ваша жена водит машину? Доверяете ли вы ей ремонтные функции?

— Да, моя жена водит автомобиль. Но ремонтные функции я беру на себя, прежде всего, потому, что я мужчина и должен заниматься этим сам. В конце концов я автомеханик. Доверить я могу, но дать ей подобные работы я себе не позволю.

Моя жена сейчас временно не работает. У нас трое детей, и за ними нужен глаз да глаз. И я искренне считаю, что работа по дому и уход за детьми — самый тяжелый и сложный труд. Загружать ее ремонтом автомобиля я считаю неправильным.

— Сколько лет вашим детям, в каком возрасте они стали вам помогать чинить машины?

— Сыну 20, дочерям — 13 и четыре. Сын начал помогать мне лет с 15. Но сейчас интерес пропал. Он у меня гуманитарий, я не хочу это ломать в нем. Человек должен делать в своей жизни то, что он считает нужным и правильным. Сейчас он помогает мне с проектами и развитием моих социальных сетей. А вот средняя дочка у меня технарь и просто обожает инструменты! Всегда и во всем мне помогает. Ее любимая игрушка даже не кукла, а конструктор LEGO. А младшей просто нравится находиться рядом. Чинить машину не помогает, а вот инструменты уже подает.

Об утилизации автомобилей

— В программе «Утилизатор» всегда яркие и неожиданные способы утилизации авто. Как долго ваша съемочная группа их готовит? Кто стоит за идеями утилизации? Какая утилизация ваша любимая?

— Каждая утилизация готовится достаточно долго, так как сначала ее нужно придумать. Мы садимся с руководителем группы «Русские каскадеры» Александром Стеценко и обсуждаем все идеи. Когда я подтверждаю утилизации, которые будут в сезоне, Александр занимается полной их технической реализацией. Поверьте, это очень сложная инженерная работа. Рассчитать, что куда полетит и где что отвалится. Следом продумываются дополнительные конструкции, которые будут задействованы в утилизации. На самой съемочной площадке готовится машина. Как только участник принимает решение утилизировать, машина проходит подготовку для безопасности трюка.

Каждая утилизация — это творческий процесс. Каждая нами создана, проработана и осуществлена. Не могу сказать, какая из них самая любимая. Нравятся и восхищают абсолютно все.

— Как утилизировать авто, если настало время? Куда звонить/писать? Платно ли это?

— Если машина сломалась или сгнила, ее нужно обязательно утилизировать. Процедура довольно простая. В Интернете очень много противоречивой информации. Поэтому расскажу, как надо делать. Опыт у меня в этом очень большой.

Владелец автомобиля сначала подыскивает официальный и аккредитованный пункт утилизации автомобилей, который находится поблизости с местом, где находится автомобиль.

Далее связывается с ними по телефону. Узнает, когда он может привезти автомобиль и какой полный пакет документов требуется для утилизации.

С собранными документами (как правило, это СТС, ПТС и гражданский паспорт), владелец на эвакуаторе должен доставить свое ТС в выбранный пункт.

После того, как все документы будут оформлены и в кассу оплачен утилизационный сбор в размере 10 000 рублей, он получит специальную справку для ГИБДД об официальной утилизации своего автомобиля.

С этой справкой отправляетесь в ближайшее отделение ГИБДД и снимаете автомобиль с регистрационного учета на основании утилизации вашего автомобиля. И всё.

Есть еще один вариант, из-за которого и путаются горе-специалисты из Интернета. Можно снять автомобиль сразу с регистрационного учета по причине «утраты». Автомобиля уже давно нет в реале, а транспортные налоги, пени и штрафы продолжают присылать. В этом случае сразу в ГИБДД. Заполняется форма заявления об утрате автомобиля, и он также снимается с регистрационного учета.

В общем все тонкости, проблемы ловушки и, самое главное, как их решать, можно будет узнать, посмотрев видео на моем YouTube-канале. Где-то в середине декабря я его там опубликую.

— Юра, представьте, что у вас неограниченная сумма денег. Какой автомобиль вы бы купили?

— Я об этом никогда не думал. Я очень практичный человек, меня полностью устраивает моя машина. Возможно, я бы купил новый УАЗ. Мне все автомобили нравятся, отдать приоритет конкретной марке я не могу.

А если у меня будет действительно неограниченная сумма денег, я буду ездить на своем УАЗе, а деньги эти потрачу с огромным удовольствием на благотворительность больным детям. Это мое мировоззрение. Я считаю, что это правильно.