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Юрий Сидоренко: Бывает, и мужчина за рулем — «обезьяна с гранатой»

Юрий Сидоренко: Бывает и мужчина за рулем – «обезьяна с гранатой»

Ведущий шоу «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ!» Юрий Сидоренко в эксклюзивном интервью для ФАН рассказал о процессе утилизации авто, о сексизме на дорогах и о секретах отечественного автопрома.

Как пандемия изменила жизнь

— Как изменила вашу жизнь пандемия и на чем больше всего сказались новые реалии?

— Пандемия сказалась на всех, и я не исключение. Но я в какой-то мере даже благодарен этому году. Он притормозил бешеный ритм жизни, заставил меня остановиться и подумать. Я переосмыслил некоторые свои жизненные ценности, и в целом мое мировоззрение сильно изменилось. Я наконец смог полноценно провести время со своей семьей. Иногда в социальных сетях я делюсь мыслями про семью, жизнь, философствую, так сказать. Люди наконец стали ценить отношения. Мы, например, не могли ходить к родителям просто от страха их заразить, а когда есть запрет и нарушены привычные нормы общения, начинаешь понимать ценность того, что раньше казалось обыденным. Появилось чувство того, что мы заново влюбились в своих родителей и поняли, насколько они для нас важны.

О выборе автомобиля

— Вы участвуете в шоу на отечественной машине — это дань спонсорам или ваш сознательный выбор?

— Действительно, спонсором одного из сезонов выступил УАЗ. Мне даже пришлось ездить на двух УАЗах, на личном и спонсорском. Но это не дань спонсорам. Свой автомобиль я купил еще в 2010 году и активно им пользовался в городе. Это мой сознательный выбор. Мне очень нравится этот автомобиль и полностью устраивает по своему функционалу, ходовым качествам, салону и вместительности багажника. Я являюсь заядлым дачником, поэтому он мне пришелся в пору. Часто мой бронзовый брендированный автомобиль узнают, машут, улыбаются.

— Стоит ли новичку-автолюбителю после автошколы покупать новый автомобиль? Или лучше приобрести подержанный?

— Если есть на то средства, я рекомендую приобретать новый автомобиль. Во-первых, будет оформлен страховой полис КАСКО, по которому могут восстановить ваш автомобиль. Полис ОСАГО оформляется в любом случае: как на подержанный, так и на новый автомобиль. То есть если человек, попадая в ДТП, виноват, восстановят и его транспортное средство, и автомобиль, в который он врезался.

Как правило, если водитель-новичок покупает подержанный автомобиль, КАСКО никто не страхует. И поэтому свою машину в случае виновности в ДТП придется восстанавливать за свой счет.

— В последнее время довольно часто меняются правила и регламенты ПДД. Какое изменение, на ваш взгляд, назрело больше всего?

— По всем этим изменениям у меня одно мнение —– отрицательное. Часто что-то вводят, что-то отменяют. По моему мнению, нет никакой целесообразности в большинстве новых правил. Нужно просто усиливать штрафы, но не стоит вводить новые регламенты.

Юрий Сидоренко: Бывает и мужчина за рулем – «обезьяна с гранатой»

О женщинах за рулем

— Российским автолюбителям свойственен сексизм: мы все знаем поговорки «женщина за рулем страшнее атомной войны», «женщина за рулем — это обезьяна с гранатой» и так далее. А на ваш взгляд: кто опаснее за рулем — мужчина и женщина?

— Могу сказать только одно. Бывает, и мужчина за рулем — «обезьяна с гранатой», здесь нельзя говорить категорично. Я знаю многих женщин, кто водит лучше и аккуратнее, чем мужчины. Сам по себе инстинкт самосохранения у женщин выше. Опасны те водители, которые не умеют нормально водить и не уважают других водителей. Независимо от пола. Женщины за рулем такие же, как и мужчины. Не надо никого сравнивать и грести под одну гребенку. Для меня это выражение неверное.

— Вы советуете женщинам быть в автосервисе немного дурами, почему?

— Когда вы приезжаете в автосервис и пытаетесь показаться умными, так как вы прочитали про свою неисправность и уверенно ее озвучиваете, вам сделают именно то, о чем вы просите. Автомеханики четко выполняют просьбу клиента.

А нужно просто сказать «я ничего не понимаю, сделайте, пожалуйста, диагностику». Этого будет достаточно. Мастера проверят ваш автомобиль, установят неисправность и устранят. То есть, сделают именно то, для чего вы и приехали в автосервис. Но и, конечно, хуже не будет, если вы почитаете заранее о предполагаемой проблеме в своей машине. Главное, про ваши «знания» не говорите никому.

— Ваша жена водит машину? Доверяете ли вы ей ремонтные функции?

— Да, моя жена водит автомобиль. Но ремонтные функции я беру на себя, прежде всего, потому, что я мужчина и должен заниматься этим сам. В конце концов я автомеханик. Доверить я могу, но дать ей подобные работы я себе не позволю.

Моя жена сейчас временно не работает. У нас трое детей, и за ними нужен глаз да глаз. И я искренне считаю, что работа по дому и уход за детьми — самый тяжелый и сложный труд. Загружать ее ремонтом автомобиля я считаю неправильным.

— Сколько лет вашим детям, в каком возрасте они стали вам помогать чинить машины?

— Сыну 20, дочерям — 13 и четыре. Сын начал помогать мне лет с 15. Но сейчас интерес пропал. Он у меня гуманитарий, я не хочу это ломать в нем. Человек должен делать в своей жизни то, что он считает нужным и правильным. Сейчас он помогает мне с проектами и развитием моих социальных сетей. А вот средняя дочка у меня технарь и просто обожает инструменты! Всегда и во всем мне помогает. Ее любимая игрушка даже не кукла, а конструктор LEGO. А младшей просто нравится находиться рядом. Чинить машину не помогает, а вот инструменты уже подает.

Юрий Сидоренко: Бывает и мужчина за рулем – «обезьяна с гранатой»

Об утилизации автомобилей

— В программе «Утилизатор» всегда яркие и неожиданные способы утилизации авто. Как долго ваша съемочная группа их готовит? Кто стоит за идеями утилизации? Какая утилизация ваша любимая?

Каждая утилизация готовится достаточно долго, так как сначала ее нужно придумать. Мы садимся с руководителем группы «Русские каскадеры» Александром Стеценко и обсуждаем все идеи. Когда я подтверждаю утилизации, которые будут в сезоне, Александр занимается полной их технической реализацией. Поверьте, это очень сложная инженерная работа. Рассчитать, что куда полетит и где что отвалится. Следом продумываются дополнительные конструкции, которые будут задействованы в утилизации. На самой съемочной площадке готовится машина. Как только участник принимает решение утилизировать, машина проходит подготовку для безопасности трюка.

Каждая утилизация — это творческий процесс. Каждая нами создана, проработана и осуществлена. Не могу сказать, какая из них самая любимая. Нравятся и восхищают абсолютно все. 

— Как утилизировать авто, если настало время? Куда звонить/писать? Платно ли это?

— Если машина сломалась или сгнила, ее нужно обязательно утилизировать. Процедура довольно простая. В Интернете очень много противоречивой информации. Поэтому расскажу, как надо делать. Опыт у меня в этом очень большой.

  • Владелец автомобиля сначала подыскивает официальный и аккредитованный пункт утилизации автомобилей, который находится поблизости с местом, где находится автомобиль.
  • Далее связывается с ними по телефону. Узнает, когда он может привезти автомобиль и какой полный пакет документов требуется для утилизации.
  • С собранными документами (как правило, это СТС, ПТС и гражданский паспорт), владелец на эвакуаторе должен доставить свое ТС в выбранный пункт.
  • После того, как все документы будут оформлены и в кассу оплачен утилизационный сбор в размере 10 000 рублей, он получит специальную справку для ГИБДД об официальной утилизации своего автомобиля.
  • С этой справкой отправляетесь в ближайшее отделение ГИБДД и снимаете автомобиль с регистрационного учета на основании утилизации вашего автомобиля. И всё.

Есть еще один вариант, из-за которого и путаются горе-специалисты из Интернета. Можно снять автомобиль сразу с регистрационного учета по причине «утраты». Автомобиля уже давно нет в реале, а транспортные налоги, пени и штрафы продолжают присылать. В этом случае сразу в ГИБДД. Заполняется форма заявления об утрате автомобиля, и он также снимается с регистрационного учета.

В общем все тонкости, проблемы ловушки и, самое главное, как их решать, можно будет узнать, посмотрев видео на моем YouTube-канале. Где-то в середине декабря я его там опубликую.

— Юра, представьте, что у вас неограниченная сумма денег. Какой автомобиль вы бы купили?

— Я об этом никогда не думал. Я очень практичный человек, меня полностью устраивает моя машина. Возможно, я бы купил новый УАЗ. Мне все автомобили нравятся, отдать приоритет конкретной марке я не могу.

А если у меня будет действительно неограниченная сумма денег, я буду ездить на своем УАЗе, а деньги эти потрачу с огромным удовольствием на благотворительность больным детям. Это мое мировоззрение. Я считаю, что это правильно.

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