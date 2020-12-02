Управляющими компаниями ЖКХ заинтересовались в прокуратуре Томска

Томск, 2 декабря. Администрация Кировского района Томска передала в прокуратуру данные на управляющие компании, которые не выполнили предписания на уборку снега с кровель четырех многоквартирных домов на Московском тракте и улице Учебной. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Томска.

Накануне в Кировском районе проверено 65 дворовых территорий, управляющим компаниям выдано семь предписаний, информация по четырем многоквартирным домам на Московском тракте и улице Учебной передана в прокуратуру. По другим ранее выданным предписаниям (пр.Ленина, 8, ул. Усова, 9, пр.Кирова, 25,) жилищные организации устранили снежные навесы.

В уборке снега на территории Кировского района задействовано 280 человек, на жилищном фонде дворовые территории и тротуары чистят 99 дворников.

«Мэрия прикладывает максимальные усилия по содержанию города в зимний период, чтобы горожане не испытывали дискомфорта», – сообщили ФАН в мэрии.

На прошлой неделе корреспондент ФАН в разговоре с представителями мэрии узнал об изменениях в технологии уборки снега.