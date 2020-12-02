Режиссер «Годунова» назвал актера Плотникова глыбой российского кино

Москва. 2 декабря. Режиссер Алексей Андрианов в разговоре с ФАН назвал скончавшегося от COVID-19 советского и российского актера и театрального педагога Бориса Плотникова глыбой отечественного кинематографа.

Режиссер сериала «Годунов» о кончине народного артиста РФ узнал от корреспондента ФАН и был сильно огорчен. К слову, вышеупомянутый телевизионный проект оказался последним в карьере и жизни Плотникова.

«Конечно, Борис Григорьевич был очень профессиональным актером, всем это понятно, — признался Андрианов. — Можно сказать, он — легенда нашего советского кино. Даже не можно сказать, а так и есть!»

По словам собеседника ФАН, с Плотниковым ему прекрасно работалось во время съемок «Годунова».

«Приходил человек, совершенно готовый [к съемочному процессу], все отлично делал, что-то свое вносил, — подчеркнул Андрианов. — Это был замечательный человек. Очень добрый. Совершенно не конфликтный».

Какие-то технические моменты, конечно, во время съемок были, но горячих споров или тем более ссор никогда не возникало, свидетельствует режиссер.

«Борис Григорьевич все четко слышал и делал, — отметил собеседник ФАН. — В общем, ним было приятно работать... Очень жаль, конечно [что он ушел]. Это была наша глыба. Одна из…»

Борис Плотников скончался 2 декабря на 72-м году жизни. Причиной смерти стала пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Артист всю прошедшую неделю находился в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Свою самую известную роль уроженец Невьянска, что в Свердловской области, сыграл в фильме «Собачье сердце» — доктора Ивана Арнольдовича Борменталя.

Последней работой в кинематографе у Бориса Григорьевича стал телесериал «Годунов» (был снят в 2018 году), где он сыграл патриарха Московского и всея Руси Иова.