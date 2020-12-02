Волочкова в «голом» наряде показала грудь на Мальдивах

Москва, 2 декабря. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам грудь в просвечивающем наряде. Откровенный снимок знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото танцовщица позирует, стоя в голубой воде. Известно, что Анастасия сейчас отдыхает на Мальдивах. И в этот раз она не изменила себе и своим вкусам, выбрав «голое» одеяние со стразами, сквозь которое просвечивает грудь знаменитости. На голове у Волочковой был капюшон, также она надела очки.

«В первый зимний день вспоминаю тепло прекрасного отдыха», — написала балерина под постом.

Уже по сложившейся традиции Волочкова закрыла комментарии. Дело в том, что под постами ей часто оставляют негативные комментарии.

Ранее сообщалось, что Волочкова вернулась с отдыха и сразу приступила к работе. Ради съемок для шоу Первого канала звезда кардинально сменила образ. Из загоревшей островитянки Волочкова превратилась в настоящую теледиву. Стилистам программы «Гражданская оборона» перед съемками удалось привести в порядок пострадавшие от соленой воды и палящего солнца волосы знаменитости.