Экстрасенс, предрекший коронавирус, увидел в 2021 году войны и много крови

Уходящий 2020 год запомнится всему миру, как год тяжелый и болезненный. Этот период стал временем серьезных испытаний и изменений. Одним из самых глобальных событий, оставивших след на жизни людей, стала пандемия коронавирусной инфекции. Но не для всех появление смертельной болезни было сюрпризом. Так, экстрасенс, участник и финалист проекта «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев, предрекал появление опасного невидимого «врага», спасением от которого окажутся маски.

«Я предсказывал опасный вирус, который заставит людей по всему миру ходить в масках и который унесет много жизней. Об этом говорили в СМИ. А сейчас мы можем наблюдать правдивость моего предсказания», — говорит экстрасенс.

На счету экс-участника самого таинственного проекта телеканала ТНТ и другие значимые предсказания. Так, за полгода до извержения вулкана в Исландии в 2010 году Зираддин Рзаев уже знал об опасности, которую таит, казалось бы, потухший вулкан. Кроме того, экстрасенс увидел и трагические события в Саудовской Аравии 2015 года в Мекке. Тогда при падении строительного крана на мечеть погибли более 100 паломников. Свое мнение Рзаев высказывал и о смерти знаменитого рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).

Сейчас 2020 год подходит к концу. Население всего земного шара в надежде ждет прихода нового 2021 года. Однако то, что Зираддин Рзаев увидел в предстоящем году, не успокаивает.

«Пока я не могу много говорить об этом. Скажу коротко. Это год войны. 2021 год тоже будет негативным годом. Будет плохо. Все боялись 2020 года, потому что, действительно, было трудно, но 2021 год будет еще хуже. Будет очень много крови и конфликтов», — отметил провидец.

Прогноз экстрасенса далеко не утешителен, однако экстрасенсам, как и всем людям, свойственно ошибаться. Главное верить и надеяться на лучшее. И ждать с нетерпением самого семейного и доброго праздника.