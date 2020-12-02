Аналитики назвали Ивлееву, Бузову и Урганта кумирами поколения Z

Москва, 2 декабря. Российская молодежь склонна больше доверять рекомендациям селебрити, а среди главных российских инфлюенсеров аналитики выделяют Анастасию Ивлееву, Ольгу Бузову, Ивана Урганта, а также Юрия Дудя, Александра Петрова и Константина Хабенского. Такие данные содержатся в анализе международной исследовательской компании (есть в распоряжении ФАН).

Судя по данным, основанным на синдикативном детальном исследовании поведения россиян в Интернете за 2020 год, реклама с известными личностями больше привлекает поколение, родившееся с 1994 по 2010 годы, и сильнее влияет на них. Специалисты отмечают рост привлекательности с 20% у поколения Y до 27% у поколения Z и усиление влияния с 19% у поколения Y до 29% у поколения Z.

Среди российских инфлюенсеров девушки и молодые люди поколения Z называют разных кумиров. Девушки чаще ориентируются на блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву, певицу Ольгу Бузову и ведущего и актера Ивана Урганта. Молодые люди больше уважают актера Александра Петрова, ведущего Юрия Дудя и актера и основателя благотворительного фонда Константина Хабенского. За известными личностями молодежь следит, в основном, в социальной сети Instagram, а также отслеживает их творчество через YouTube.

Напомним, поколение Z в теории поколений еще называют «цифровыми аборигенами». Они составляют 25% жителей Земли и 11% населения России. Представители поколения Z — активные интернет-пользователи. Они проводят в Сети около пяти часов в день, для выхода в Интернет используют смартфоны, и чаще всего ищут во Всемирной паутине информацию, связанную с музыкой. Российские представители этого поколения из всех социальных сетей предпочитают «ВКонтакте», Instagram и TikTok.