Адвокат рассказала о разделе имущества между Гагариной и Исхаковым

Москва, 2 декабря. Адвокат Жанне Маргулис объяснила, как известная российская певица Полина Гагарина и ее супруг, фотограф Дмитрий Исхаков могут поделить многомиллионное имущество. Своим мнением на этот счет правозащитница поделилась в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.pro.

Пару дней назад появилась информация, что Гагарина подала заявление в суд на развод с Исхаковым. Заявление рассмотрит мировой суд Юго-Западного района Москвы. В ходе заседания, скорее всего, будет решаться вопрос об опеке над дочерью звездной пары Мии. По последним данным, певица будет настаивать на том, чтобы ребенок жил с ней, при этом она не возражает против совместного времяпровождения дочки с отцом. Как пишут СМИ, также артистка намерена подать заявление на раздел имущества.

Сейчас самая главная тема для общественности — как же знаменитости поделят имущество. По слухам, у певицы во владении четырехкомнатная квартира за 170 миллионов рублей в центре столицы, а на Исхакова оформлена долевая недвижимость на Ленинском проспекте, стоимость которой может достигать 30 миллионов рублей. Кроме того, у Полины и Дмитрия есть машина марки Mercedes за три миллиона рублей. Иномарка оформлена на фотографа. Артистке принадлежит фирма, которая занимается организацией концертов.

Адвокат Жанне Маргулис прокомментировала ситуацию с разводом звездной пары и объяснила, как же знаменитости поделят имущество.

«Полина Гагарина подала иск в мировой суд. А это говорит нам о том, что на данном этапе спора о разделе имущества и детях нет. Супруги просто разводятся», — написала Жанне Маргулис.

Она предположила, что во время бракоразводного процесса или после него Полина Гагарина или Дмитрий Исхаков «могут начать делить имущество или в случае возникновения споров о ребенке, разрешать спор в судебном порядке».

«Предположить, как это будет происходить и будет ли, невозможно. Кроме того, не известно, есть ли у них брачный договор, что также влияет на перспективу», — сказала правозащитница.

Недавно Гагарина похвасталась результатами тренировок и правильного питания. Однако фанаты преображение звезды не оценили, им захотелось накормить «исхудавшую» исполнительницу.