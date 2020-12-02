Политолог рассказал, как опыт ВКС РФ в Сирии применяется в Карабахе

Российская база в Эребуни, где базируются российские военные, заработала в «сирийском» режиме. Политический аналитик Владимир Соловейчик рассказал ФАН, как полученный в Сирии опыт применяется в Карабахе.

По данным Telegram-канала WarGonzo, истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ несут боевое дежурство в воздухе круглосуточно. Подобный метод используется на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

«Сирийский опыт применим, поскольку ситуация похожа. Общие черты лежат прямо на поверхности, они на лицо: и в Сирии, и в небе над Арменией наши военные сталкиваются с угрозами со стороны члена НАТО — Турецкой Республикой», — объяснил эксперт.

Соловейчик отметил, что турецкая военщина провоцировала ситуацию вокруг российских миротворцев в Сирии. Турецкими ВВС был сбит российский самолет, погиб пилот — герой России Олег Пешков. Были и нападения на российских военных со стороны турецкой агентуры с жертвами среди наших военнослужащих.

«Мы сейчас знаем, что агрессор Эрдоган подогревал вооруженное противостояние вокруг Карабаха в сентябре-ноябре этого года, активно отправлял из Сирии протурецких наемников, которые выступали против Вооруженных сил Карабаха. Угроза безопасности нашим военным что в Сирии, что в Армении одна и та же — она общеизвестна и называется Реджеп Тайип Эрдоган и турецкая агрессия. Поэтому аналогия здесь полнейшая», — подчеркнул политолог.

Кроме того, эксперт напомнил, что Армения — это член Договора о коллективной безопасности наряду с Российской Федерацией. Россия несет соответствующие обязательства, также как и Армения перед Россией.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Более месяца в зоне конфликта велись ожесточенные бои. Президент РФ Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали документ о прекращении боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 10 ноября. Армения вывела войска из Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов и отдала их под контроль Азербайджана. Также на территорию Карабаха были введены миротворцы из России.