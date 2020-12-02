ФАН узнал первые подробности пожара в Каргасокском районе Томской области

Томск, 2 декабря. Во вторник 1 декабря в селе Павлово Каргасокского района Томской области произошел пожар, в результате которого погибло два человека. Об этом сообщило ГУ МЧС по Томской области.

В разговоре с местными жителями корреспонденту ФАН удалось узнать первые подробности происшествия.

«Пожар произошел на предприятии, которое занимается лесозаготовкой. В основном там работают иностранные граждане. Работники живут на территории лесопилки в вагончиках. В общем, деятельность предприятия вызывает много вопросов», – заявил собеседник ФАН.

Сегодня стало известно, что следственное управление СК по Томской области проводит проверку по факту обнаружения тел двух человек при тушении возгорания в металлическом вагончике в селе Павлово Каргасокского района.