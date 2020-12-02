Похудевший муж певицы Алсу поразил поклонников сходством с Лазаревым

Москва, 2 декабря. Известная певица Алсу показала на фото изменения во внешности своего мужа, бизнесмена Яна Абрамова. Снимок знаменитость опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

На свежей фотографии семья Абрамовых запечатлена вместе с друзьями — продюсером Иосифом Пригожиным и его супругой, певицей Валерией.

«В наше время встречи с друзьями приобретают новое значение. Как-то вдвойне приятно. Хорошо, что повидались», — написала под постом Алсу.

Сейчас артистка вместе с супругом отдыхают в Дубае, куда по работе приехали и их друзья, встреча с которыми оказалась случайной, но очень приятной. Поклонники обратили внимание на то, как сильно изменился супруг Алсу Ян Абрамов. С точки зрения многих фанатов знаменитости, мужчина преобразился. Некоторые даже перепутали бизнесмена с известным голливудским актером Томом Харди и сравнили с российским певцом Сергеем Лазаревым.

«Первое, что подумал, — Том Харди. Присмотрелся. Показалось», — написал один из подписчиков. «Сергей Лазарев прям», — заметила сходство с известным российским исполнителем одна из поклонниц. «Такие красивые, муж изменился, похорошел», — отметила другая. «Ян похудел и похорошел!» — добавила третья.

Фанаты не прошли мимо и самой Алсу и осыпали певицу комплиментами. По словам поклонников, звездная пара вместе смотрится очень гармонично.

«Алсу всегда была красавица, с годами все прекраснее», — сделала комплимент одна из подписчиц певицы. «Алсу приятная, красивая, талантливая певица. Семейного счастья и благополучия ей», — говорится в следующем комментарии.

Недавно Алсу заинтриговала своих подписчиков новым постом в Instagram. Девушка опубликовала несколько свежих фотографий, порадовав фанатов ярким образом и приятными новостями, связанными с ее музыкальным творчеством.