Владимир Бортко высказался об актере Борисе Плотникове

Режиссер, сценарист Владимир Бортко прокомментировал в беседе с ФАН известие о кончине актера Бориса Плотникова.

«Я весьма расстроен этим известием. Это был замечательный актер, прекрасный человек. Я общался с ним очень давно, 30 лет назад, но до сих пор помню его работу. Это было замечательно. Общаться с ним было одно удовольствие. Он был глубокий, умный человек. Последний из той троицы, которую я снимал — Профессор Преображенский, Шариков, и вот теперь, Борменталь. Очень жаль, очень жаль», — поделился режиссер.

Актер Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Ранее сообщалось, что артист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, порядка недели провел на аппарате ИВЛ.

Звание народного артиста России было присвоено Борису Плотникову в 1998 году. Он знаком зрителям по таким фильмам, как «Восхождение», «Емельян Пугачев», «Лес», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Дульсинея Тобосская», «Бой с тенью», а кроме того и сериалам «Годунов» и «Крылья империи». Всенародную известность актеру принесла роль доктора Борменталя, сыгранная в фильме режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце».