Продюсер Пригожин на фоне скандала с Бастой обвинил Шнурова в «негодяйстве»

Продюсер Иосиф Пригожин резко раскритиковал музыканта Сергея Шнурова, который устроил заочную перепалку с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) по поводу концерта в Санкт-Петербурге. Ранее в соцсетях появилось видеозаписи с концерта Басты в петербургском Ледовом дворце, спровоцировавшие скандал. Интернет-пользователи обвинили организаторов и самого музыканта в том, что во время концерта не соблюдалась социальная дистанция.

Несмотря на то, что Баста в своем Instagram написал, что все требуемые меры были соблюдены, Сергей Шнуров обрушится на рэпера с критикой, что привело к взаимной перепалке, сопровождаемой оскорблениями. Шнуров в стихах назвал Басту «полицаем» и припомнил блокаду, рэпер в ответ назвал лидера группировки «Ленинград» «дурачком» и «комсомольским стукачком».

Продюсер Иосиф Пригожин в этом конфликте полностью на стороне Басты.

«Шнуров — как попугай с гранатой, ему неважно кого цеплять, — эмоционально отметил Пригожин в комментарии ФАН. — Сначала он меня цеплял, потом [Стаса] Михайлова, потом — [Юрия] Лозу. Вы же видите — Шнуров ловит хайп. Этот то ли артист, то ли политик критикует практически всех. Что касается наезда на Басту, я с этим артистом мало знаком, но хочу заступиться за него».

По мнению Иосифа Пригожина, те, кто сегодня критикуют Басту, скорее всего, ему просто завидуют.

«Зависть — плохая штука, — говорит продюсер. — Человек собрал большую аудиторию, поскольку это желание общества, желание его поклонников — обменяться энергией. Люди за время пандемии изголодались друг по другу. Артисты — по зрителям, зрители — по артистам. Кроме того, могу сказать, что благодаря этому концерту значительное количество людей [помимо Басты] — и организаторы, и музыканты, и владельцы светового оборудования заработали хоть пару копеек. Трудно кому-то вбить в голову эту простую вещь. Так что Сергей Шнуров — просто эгоист, и у меня ощущение, что он по какой-то причине просто пытается исказить в глазах людей преставление о профессии артиста, обо всей этой индустрии».

Иосиф Пригожин объяснил, что в концертной отрасли задействовано огромное количество людей, но без привлечения звезд, на которых пойдут зрители, ни одна концертная площадка существовать не может.

«Если зрители не будут ходить в концертные залы, существующие за счет звездных артистов, огромное количество людей просто останется без работы. И что бы ни говорили об этих звездах всякие хейтеры и негодяи, именно звездные артисты обеспечивают доходом огромное количество семей», — говорит продюсер.

Пригожин привел данные, что более 70% выручки от больших концертов уходит на различные расходы, при этом самому артисту достается еще меньше.

«Кассовые концерты никогда не были для артистов особо выгодными, они были скорее имиджевыми. Артисту от валового сбора остается в лучшем случае дай бог 10–15%. А ведь речь идет о целой отрасли! Если бы жив был Иосиф Давыдович Кобзон, Шнуров получил бы от него, извините, люлей по самые помидоры, достаточно жестко. Поэтому что Иосиф Давыдович не стебал бы своих коллег, не смеялся бы над ними, а наоборот — выступал бы в роли защитника отрасли. Шнуров же по отношению к коллегам ведет себя абсолютно негодяйским образом. Он настраивает людей против артистов».

Пригожин припомнил Шнурову огромные гонорары за концерты и усомнился, что этот музыкант полностью платит налоги со всех своих доходов.

«Думаю, Шнуров сам не совсем чистенький. И когда он говорит о бедных учителях и врачах, думаю, он отводит удар от себя. А ведь сегодня он самый богатый музыкант [в России]. Я это не осуждаю, он хороший музыкант, если не брать в расчет матерные слова. С точки зрения музыки к нему претензий нет. Но такой ли он чистый, как пытается себя выставлять в глазах народа? Он ведь при помощи своих матерных стихов пытается быть самым народным! Дескать, правду-матку рубит, всех обличает, при этом девальвируя людей достойных, работающих в этой же отрасли. Повторю: без таких как Шнуров, как Вася Баста, Валерия, [Филипп] Киркоров, [Валерий] Меладзе, Моргенштерн и многих других шоу-бизнес не может существовать. Эти звезды являются кормильцами всей отрасли — от организаторов и музыкантов до концертных залов», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Отметим, после начавшегося скандала Роспотребнадзор проверил сообщения о нарушениях во время концерта Басты и приостановил проведение массовых мероприятий в Ледовом дворце на три месяца.